Поезд популярен среди туристов, желающих увидеть крупную дичь, не отправляясь на сафари.

46-часовое путешествие на поезде перевозит пассажиров через две страны, среди дикой природы, водопадов и гор. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что железная дорога Тазара, протяженностью 1800 км, соединяет Дар-эс-Салам на восточном побережье Танзании с Капири-Мпоши в центральной Замбии.

Lonely Planet назвал это одним из "самых невероятных железнодорожных путешествий в мире". От побережья поезд следует к югу от национального парка Микуми, попадает в заповедник Селус и пересекает реку Грейт-Руаха. Селус - один из крупнейших фаунистических заповедников в мире, и пассажиры часто могут увидеть таких животных, как жирафы, слоны, зебры, антилопы и бородавочники.

Интересно, что затем железная дорога пересекает долину Киломберо, проходит мимо болота Кибасира и проходит между Млимбой (Царством слонов) и Макамбако (Место быков). Самая впечатляющая достопримечательность - мост через реку Мпанга, который стоит на трех столбах высотой 50 метров. Затем Тазара поднимается на плато Южного нагорья, в регион Нджомбе, где выращивают кофе и чай. Она входит в национальный парк гор Удзунгва, откуда открывается вид на хребет Кипенгере, а затем в Макамбако.

Из Макамбако железная дорога идёт в сторону Мбеи, проходя через хребет Кипенгере и пересекая притоки реки Грейт-Руаха, окаймлённые лесами и лугами. Затем идёт хребет Упорото, а на севере простираются равнины Усангу, прежде чем дорога направляется в Тундуму и пересекает границу с Замбией.

Тазара входит в северо-восточную часть Замбии, пересекая реку Чамбеши по пути в Мпику. Затем она идёт вдоль предгорий гор Мучинга, мимо Серендже и Мкуши до Капири-Мпоши, расположенного к северу от столицы Замбии, Лусаки.

Отмечается, что поезда отправляются два раза в неделю по вторникам и четвергам в каждом направлении. Есть обычный маршрут со 107 остановками и экспресс с меньшим количеством остановок. Поезд популярен среди туристов, желающих увидеть крупную дичь, не отправляясь на сафари.

Интересно, что проект строился с 1970 по 1975 год при финансовой и спонсорской поддержке Китая. После завершения строительства Тазара стала самой длинной железной дорогой в странах Африки к югу от Сахары. Она была построена для устранения экономической зависимости Замбии, не имеющей выхода к морю, от Родезии и ЮАР, в которых правили правительства белого меньшинства.

