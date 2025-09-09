В православный праздник сегодня святых просят помочь перезимовать.

10 сентября в церкви, согласно новому стилю, почитают святителей Петра и Павла, епископов Никейских, а также преподобного Павла Послушливого, подвижника Киево-Печерского. Об обычаях и приметах этой даты, народных поверьях, что дошли до наших дней, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале ниже.

Что за праздник сегодня церковный отмечают в Украине - дата по новому и старому календарю

10 сентября (в старом календаре это дата 23 сентября) Церковь чтит память святителей Петра и Павла, епископов Никейских, а также преподобного Павла Послушливого, Киево-Печерского.

Святители Петр и Павел жили в VIII-IX веках. Они были проповедниками в Никее (ныне город Изник в Турции), поэтому и называют их Никейскими. На то время правителем был император Лев Исавр - он исповедовал христианство, но вместе с тем был иконоборцем. Из-за этого многие священнослужители и миряне, которые защищали святыни, попадали под гонения.

Епископ Петр открыто выступал против иконоборцев и за это, согласно преданию, был казнен. Его дело продолжил епископ Павел, но и он погиб мученической смертью. Считается, что именно благодаря усилиям епископов Петра и Павла была сохранена чудотворная икона Божией Матери Никейская.

Павел Послушливый жил в XIII-XIV веках. Он был подвижником в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, там же принял монашеский постриг. Игумен назначал для Павла самые строгие послушания, которые тот безропотно выполнял, за что его прозвали Послушливый. Святого вспоминают в один день с тезоименитым святителем Павлом, епископом Никейским.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще:

почитают мучениц Минодору, Митродору, Нимфодору;

апостолов от 70-ти Аполоса, Лукия и Климента;

мученика Варипсава;

благоверную Пульхерию, императрицу Византийскую.

Какой сегодня церковный праздник в старом календаре мы рассказывали ранее - 10 сентября вспоминают святую Анну Пророчицу и совершается Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Дальних пещерах.

Что можно и что нельзя делать сегодня, с какими молитвами обращаются к святым

В этот день обращаются в молитвах к святителям Петру и Павлу - просят у них спокойной и благополучной зимы.

В народе праздник называют Петра и Павла Рябинников, Именины рябины или Петром-Павлом осенним. Считается, что с этой поры можно начинать собирать рябину. В народе рябина считается женским деревом: её веточками в старину украшали волосы невесты, применяли в свадебных обрядах - по поверьям, она помогает наладить отношения в браке и даже наделяет даром предвидения.

Ягоды рябины известны и своими полезными свойствами: она помогает при простуде, бессоннице, болях в суставах. Рябину сушат, готовят из нее варенье и настойки, добавляют в чай.

Считается, что сегодня нужно подвесить веточку рябины над входной дверью - для защиты дома от недобрых людей и нечистой силы.

В этот день Церковь напоминает, что стоит избегать ссор, зависти, мести и жадности. Нельзя отказывать в помощи, чтобы отказ не обернулся потерей благополучия.

По народным поверьям главным запретом считается беспорядок в доме - говорят, что если там будут царить грязь и хаос, то семью ждут скандалы и раздоры. Многие запреты связаны и с рябиной: считается, что с него нельзя срывать все ягоды - следует оставить птицам на зиму. Ломать или рубить рябину тоже строго запрещается - это может лишить семью защиты. Ругаться, повышать голос или обижать близких сегодня - к потере спокойствия и любви в доме. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 10 сентября

Рябину считают и "погодным барометром" - много примет этой даты связаны с деревом:

на рябине мало ягод - осень ожидается сухая;

много ягод на рябине - жди осенью много дождей;

дождь пошел сегодня - еще будет тепло;

много зайцев в лесу - зима будет холодной;

лягушки стихли - к сильным морозам.

Главная примета дня: если рябина усыпана гроздьями, то зима будет суровой и морозной. Урожай рябины говорит о том, как природа беспокоится о птицах и о том, чтобы им было чем поживиться в холодную пору.

