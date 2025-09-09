Певца и ранее критиковали за проявления высокомерия.

Украинский ведущий и блогер Анатолий Анатолич прокомментировал слухи о том, что у его друга, певца Виталия Козловского может быть "звездная болезнь". Свое мнение по этому он высказал в программе "Тур звездами".

По информации СМИ, в последнее время упрекать Козловского начали после его сообщения, в котором он осудил мужчину, вступившего в конфликт с женой певца. Артиста раскритиковали за якобы проявленное высокомерие. Ранее обвинения в "звездной болезни" звучали и во время его разногласий с продюсером Игорем Кондратюком

По мнению Анатолича, Козловский действительно ведет себя "как звезда", но лично он его за это не критикует:

"Возможно, сейчас он ведет себя как звезда больше. Но это его время, пусть кайфует от этого. Для нас он все равно Виталик. Он наш Виталик, мы с ним разберемся, если что".

Он добавил, что считает певца своим другом, поэтому он только наслаждается его творчеством: "Мы все так же дружим".

Напомним, ранее УНИАН писал, что супруга Анатолича, пиарщица Юла, недавно объявила, что больше не сотрудничает с Козловским. Примечательно, что почти одновременно телеведущий разместил сообщение с утверждением, что не каждый талантливый человек обязательно хороший. Пользователи сразу восприняли это как намек на певца и возможные разногласия между ними. Однако, Анатолич опроверг эти предположения:

"Этот пост был написан на второй день после того, как мы обсуждали с друзьями ситуацию с украинским актером (Константином Темляком - УНИАН), которого обвинили в харассменте, в домашнем насилии и переписке с несовершеннолетней. И это было вызвано этим".

