Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна, который годами был отдален от своего знаменитого отца, неожиданно показался на свадьбе сводного брата Патрика. Об этом пишет Mirror.
На днях в США состоялась тайная свадьба звезды "Белого лотоса" Патрика Шварценеггера и модели Эбби Чемпион. Церемония состоялась в интимной обстановке в элитном загородном клубе Gozzer Ranch в городе Кер-д'Ален.
На празднике присутствовало все звездное семейство, включая родителей жениха 78-летнего Арнольда Шварценеггера и 69-летнюю Марию Шрайвер, а также сводного брата Джозефа. Это событие стало счастливым моментом для "Железного Арни", ведь наконец ему удалось собрать всю семью вместе.
Джозеф Баэна - что известно о внебрачном сыне Арнольда Шварценеггера
27-летний Джозеф не знал о своем происхождении до 13 лет, только тогда его мать нашла силы рассказать ему правду.
Женщина по имени Милдред Баэна, которая родом из Гватемалы, более 20 лет работала в семье Шварценеггеров горничной. Вдруг у нее и Арнольда завязался роман, результатом которого стало рождение общего сына Джозеф.
Тогдашняя жена Шварценеггера Мария заподозрила что-то неладное, когда узнала о беременности Милдред. Тогда женщина решила поставить точку в отношениях с Арни, с которым уже имела четырех детей, и подать на развод.
13 лет многодетный отец и его внебрачный сын не общались, но после того, как парень узнал, кто его настоящий папа, все изменилось. Шварценеггер решил наверстать упущенное и полностью восстановил общение с сыном.
Тогда новость о внебрачном сыне "Железного Арни" облетела весь мир, но сейчас очевидно в звездной семье все наладилось. Джозеф, хоть и не был в списке гостей, все же присутствовал на свадьбе Патрика и Эбби. Папарацци заметили парня в толпе.