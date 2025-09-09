Джозеф Баэна в течение 13 лет не знал, кто его настоящий отец.

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна, который годами был отдален от своего знаменитого отца, неожиданно показался на свадьбе сводного брата Патрика. Об этом пишет Mirror.

На днях в США состоялась тайная свадьба звезды "Белого лотоса" Патрика Шварценеггера и модели Эбби Чемпион. Церемония состоялась в интимной обстановке в элитном загородном клубе Gozzer Ranch в городе Кер-д'Ален.

На празднике присутствовало все звездное семейство, включая родителей жениха 78-летнего Арнольда Шварценеггера и 69-летнюю Марию Шрайвер, а также сводного брата Джозефа. Это событие стало счастливым моментом для "Железного Арни", ведь наконец ему удалось собрать всю семью вместе.

Видео дня

Джозеф Баэна - что известно о внебрачном сыне Арнольда Шварценеггера

27-летний Джозеф не знал о своем происхождении до 13 лет, только тогда его мать нашла силы рассказать ему правду.

Женщина по имени Милдред Баэна, которая родом из Гватемалы, более 20 лет работала в семье Шварценеггеров горничной. Вдруг у нее и Арнольда завязался роман, результатом которого стало рождение общего сына Джозеф.

Тогдашняя жена Шварценеггера Мария заподозрила что-то неладное, когда узнала о беременности Милдред. Тогда женщина решила поставить точку в отношениях с Арни, с которым уже имела четырех детей, и подать на развод.

13 лет многодетный отец и его внебрачный сын не общались, но после того, как парень узнал, кто его настоящий папа, все изменилось. Шварценеггер решил наверстать упущенное и полностью восстановил общение с сыном.

Тогда новость о внебрачном сыне "Железного Арни" облетела весь мир, но сейчас очевидно в звездной семье все наладилось. Джозеф, хоть и не был в списке гостей, все же присутствовал на свадьбе Патрика и Эбби. Папарацци заметили парня в толпе.

Вас также могут заинтересовать новости: