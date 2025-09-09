За дело взялась полиция.

Анонимный уличный художник Banksy создал мурал на внешней стене здания Royal Courts of Justice в Лондоне. Его угрожают демонтировать.

Авторство он подтвердил через свой аккаунт в Instagram словами "Royal Courts Of Justice. London". На мурале изображен судья в парике и мантии, который бьет лежащего протестующего. В руках у мужчины можно увидеть плакат с брызгами крови.

Хотя рисунок не содержит прямой ссылки на какое-то конкретное событие, его появление совпало с массовыми арестами в столице, пишет BBC. Только за два дня до этого в Лондоне задержали почти 900 участников акций против запрета движения Palestine Action.

Новое граффити уже накрыли пластиковыми листами и загородили металлическими барьерами, а в суде заявили, что изображение будет удалено, поскольку здание имеет статус исторического памятника и его обязаны сохранять в оригинальном виде. Полиция расследует инцидент как "повреждение имущества".

Кто такой Banksy

Бэнкси - анонимный британский стрит-арт художник, граффити-мастер, режиссер и активист, известный своими политически заряженными работами. Его произведения часто появляются на стенах городов Великобритании и мира без предварительного анонса.

Стиль Бэнкси сочетает сатиру, темы войны, социального неравенства, политики и капитализма, а также юмор и иронию. Художник широко известен благодаря трафаретным изображениям, которые могут содержать критические комментарии в отношении правительств, общественных явлений или коммерческих структур.

После начала полномасштабной войны он создал в населенных пунктах Киевской области, пострадавших от российской агрессии, семь муралов.

