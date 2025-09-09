Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях цинично заявил, что в результате текущих переговоров о гарантиях безопасности для Украины ее территория будет разделена на три зоны: российскую, демилитаризованную и западную. По его словам, нынешние дискуссии в Европе о гарантиях безопасности фактически уже признают существование "российской зоны", обсуждается только ее размер и формат. Что же касается демилитаризованной зоны, по мнению Орбана, вопрос открыт. При этом, венгерский премьер уверен, что Украина должна заключить соглашение с Россией с отказом от членства в евроатлантических структурах.

Главное в этих заявлениях - то, что Орбан очень хочет внимания. Он вместе с Венгрией вообще не вовлечен в какие-либо переговоры. Во-первых, Венгрия сама отказалась выступать страной, которая готова предоставить какие-то гарантии для Украины. Во-вторых, именно эта страна откровенно блокирует вступление Украины в Европейский Союз. Поэтому, когда Орбан делает подобные заявления, то это - искажение, манипуляция и просто желание попиариться на теме, к которой он не имеет никакого отношения.

Более того, фактически он действует по канонам российской пропаганды.

А именно: сначала берет новость о том, что есть какие-то сценарии, которые были опубликованы в западных медиа. В некоторых из них говорилось о том, что, мол, в случае завершения войны условная граница будет проходить по линии разграничения, которая существует сейчас по линии фронта. И где-то по этой линии разграничения должна быть создана так называемая демилитаризованная зона. К примеру, в одном из таких текстов (достаточно основательном материале, со ссылкой на американских чиновников и военных) говорилось, что эта демилитаризованная зона может быть шириной около 10-15 км...

Далее Орбан просто откровенно искажает смысл такого материала: говорит о трех зонах - российской, украинской и демилитаризованной. Хотя на самом деле там ни о каких зонах речь не идет!

Потом он называет Украину "западной зоной" и начинает рассказывать, что "демилитаризованная зона" может быть чуть ли не 200 км в ширину, а россияне могут захватить пять или шесть областей Украины...

Сознательно или бессознательно, частично Орбан отрабатывает российские нарративы, что Запад собирается поделить Украину, переделать ее так, как считает нужным и не спрашивая ничего у украинцев. Венгерский премьер радостно это повторяет. Но с какой целью? Повторюсь - с целью привлечь внимание.

Но есть еще один важный момент. Для него это еще и возможность копнуть Запад, ударить по нему, заявить, мол, вы все такие плохие, не слушали Венгрию, что надо было давно мириться, услышать Россию, и теперь создаете такую проблему, когда Украину просто делят. На самом деле это - очень грязная провокация. Но своей цели Орбан достиг. Как минимум, после таких заявлений о нем написали несколько европейских медиа.

Делает ли он это непосредственно по заказу Кремля? Вряд ли.

По моему мнению, все эти заявления - его собственная инициатива. Во-первых, он очень страдает (это заметно) от того, что он ни к чему не причастен, и все в Европе на него, как говорится, смотрят искоса. С ним никто не хочет иметь дела.

Во-вторых, в Венгрии скоро выборы, ситуация с рейтингами у него плохая. Не исключаю, что во время каких-то встреч с россиянами, они ему что-то обещали. Поэтому он своими заявлениями, возможно, пытается убить двух зайцев, надеясь, что это будет как-то положительно воспринято у российского диктатора Владимира Путина. То есть, речь не идет о каком-то заказе из Москвы. Речь о том, что Орбан сам готов бежать и лить эту грязь, потому что ему это просто выгодно с политической точки зрения.

В общем, все это - очень примитивная история. Она напоминает историю обиженного ребенка, которого никуда не берут гулять, или у которого нет друзей, и он постит в соцсетях сообщения, как всех ненавидит и какие все плохие. Этот "ребенок" сегодня - типичный Орбан.