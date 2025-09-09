УНИАН подготовил подборку лучших новых фильмов этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главными премьерами в кинотеатрах Украины на этой неделе станут напряженный хоррор "Долгая прогулка" по одноименному роману Стивена Кинга, костюмированная драма "Аббатство Даунтон: Гранд финал" и еще два украинских фильма – биографическая драма "Малевич" и романтический триллер "Медовый месяц".

Кроме того, в столичном кинотеатре "Жовтень" стартует фестиваль "Линия испанского кино".

Тем временем, на Netflix выйдет романтическая комедия "Не тот Париж".

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Долгая прогулка

The Long Walk (США, 2025, хоррор/триллер/драма)

События фильма, снятого по мотивам одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга 1979 года, происходят в альтернативной версии США, где тоталитарные лидеры ежегодно собирают парней-подростков со всей страны на жестокое соревнование под названием "Долгая прогулка". Участники должны идти не снижая скорость по заранее определенному маршруту, не имеющему финишной линии. В этой игре на истощение будет только один победитель, а каждого, кто не выдержит, ждет неминуемая смерть. Но как далеко готовы зайти новые участники соревнований – Рэй и Питер, имеющие собственные причины отправиться в Долгую прогулку?

Главные роли в ленте сыграли Купер Хоффман ("Лакричная пицца", "Дикая кошка") и Дэвид Джонссон ("Чужой: Ромул", сериал "Индустрия").

Также в фильме снялись Марк Хэмилл (франшиза "Звездные войны", "Жизнь Чака"), Бен Ван ("Каратэ Кид: Легенды"), Чарли Пламмер ("Все деньги мира", "Падение луны"), Гаррет Ворейнг (сериалы "Манифест", "Милые обманщицы: Перфекционистки"), Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо"), Джуди Грир ("Мир Юрского периода", "Человек-муравей") и другие.

Режиссером новинки выступил настоящий мастер антиутопий Фрэнсис Лоуренс (франшиза "Голодные игры", "Я, Легенда", "Константин: Властелин тьмы").

Сейчас на Rotten Tomatoes фильм имеет 96% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 80 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Аббатство Даунтон: Величественный финал

Downton Abbey: The Grand Finale (Великобритания, США, 2025, история/драма)

События финальной части хитовой киносериальной франшизы "Аббатство Даунтон" разворачиваются в начале 1930-х годов, когда семья Кроули снова оказывается перед вызовами времени. В стремительно меняющемся мире каждому из героев придется сделать выбор: держаться за прошлое или сделать шаг в будущее.

К своим ролям в фильме вернулись многие знакомые лица из пяти сезонов сериала и двух полнометражных фильмов предыдущих лет – Мишель Докери ("Джентльмены", "Здесь и сейчас", сериалы "Защищая Джейкоба", "Анатомия скандала"), Хью Бонневилль ("Ноттинг Хилл", "Приключения Паддингтона", "Банк Дэйва"), Пол Джаматти ("Мартовские Иды", "12 лет рабства", "Оставленные", сериал "Миллиарды"), Доминик Уэст ("Чикаго", "300 спартанцев", сериал "Прослушка") и многие другие.

Режиссером фильма выступил Саймон Кертис, который снял и предыдущий полнометражный фильм франшизы "Аббатство Даунтон". Также на его счету такие фильмы, как "7 дней и ночей с Мэрилин", "Женщина в золоте" и "Прощай, Кристофер Робин".

Сейчас на Rotten Tomatoes фильм имеет 92% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 66 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Малевич

Malevych (Украина, Италия, Швейцария, Сербия, 2024, драма/байопик)

Фильм охватывает ключевые события в жизни родившегося в Киеве знаменитого художника-авангардиста Казимира Малевича, которые дают представление об эпохе, в которой он жил, и страстях, бушевавших вокруг творчества художника. А их было немало: зависть конкурентов, большая любовь, боль за селян, страдавших от Голодомора, и ненависть к порядкам, которые насаждали большевики.

Главную роль в фильме сыграл актер театра Виталий Ажнов, известный по ролям в нашумевших спектаклях "Калигула", "Мария Стюарт" и "Макбет".

Также среди каста – Ирма Витовская-Ванца ("Мои мысли тихие"), Кристина Федорак ("Перевозчица"), Марина Кошкина ("Каховский объект"), Дарья Творонович ("Валерия выходит замуж"), Алексей Горбунов ("Дикое поле") и Александр Рудинский ("Камень, ножницы, бумага", сериал "Агентство").

Сняла ленту украинский режиссер Дарья Онищенко ("Истальгия", "Забытые").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Медовый месяц

Honeymoon (Украина, 2024, триллер/драма/романтика)

События фильма происходят в феврале 2022 года в маленьком городке под Киевом, где живет пара 30-летних влюбленных, Тарас и Оля. Они проводят первую ночь в своей новой квартире, но на рассвете их будят взрывы. Им не удается вовремя покинуть город, а тем временем российские войска обустраивают штаб во дворе их дома. Супруги оказываются в ловушке в квартире без электричества, воды и мобильной связи. В течение следующих пяти дней Тарас и Оля будут исследовать черную бездну настоящей близости между двумя людьми в ситуации смертельной угрозы.

Главные роли в фильме сыграли Роман Луцкий ("Бесславные крепостные", "Сторожевая застава", "Отблеск") и Ирина Нирша (короткометражный фильм "Маляр", сериал "Принцип наслаждения").

Это первый полнометражный фильм украинского режиссера Жанны Озирной, которая ранее выпустила короткометражки "Встреча", "Взрослый", "Благодать" и другие.

Консультантом по сценарию и сорежиссером монтажа выступил Филипп Сотниченко – режиссер ленты "Ля Палисиада".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Убийца Демонов: Замок Бесконечности

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle (Япония, 2025, фэнтези/экшн/аниме)

Фильм является прямым продолжением четвертого сезона хитового аниме-сериала "Убийца Демонов", основанного на одноименной манге. По его сюжету, корпус убийц демонов отправляется в Замок Бесконечности, чтобы одолеть короля демонов Мудзана. Теперь Хашира и Убийцы демонов, которые пережили финальный отбор Танджиро, должны сойтись в бою с последними членами Двенадцати Кидзуки.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,7 из 10 баллов.

Тафити. Сквозь пустыню

Tafiti –Across the Desert (Германия, 2025, приключения/анимация/семейный)

Новый мультфильм от режиссера "Пушистых озорников" Нины Уэлс описывает безумные приключения любознательного суриката и неуклюжего кабанчика. Эта парочка отправляется в опасное путешествие по пустыне, чтобы отыскать волшебный цветок и спасти семью. По дороге их подстерегает опасность и дикие звери, к тому же никто не знает, где растет голубой цветок из древней легенды. Но болтливый кабанчик искренне уверен, что самое веселое в жизни – это приключения с друзьями.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов.

Линия испанского кино 2025 года

(Испания, 2025, фестивальный)

С 11 по 16 сентября 2025 года в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдет юбилейный 10-й фестиваль "Линия испанского кино", в рамках которого украинских киноманов познакомят с лучшими фильмами последних лет производства Испании.

Всего в рамках фестиваля покажут пять фильмов в разных жанрах – мелодрама, триллер, комедия, научная фантастика и историческая драма.

Откроет мероприятие чувственная драма "Глухая", рассказывающая о неслышащей женщине, которая учится быть матерью, и доказывает, что любовь не нуждается в словах.

Не тот Париж

The Wrong Paris (США, 2025, комедия/романтика)

Главная героиня – молодая девушка по имени Дон, которая соглашается принять участие в шоу знакомств, чтобы попасть во французскую столицу Париж, где она записалась на арт-курсы. Но ее ждет настоящий шок, когда участников привозят в одноименный городок в Техасе. Сначала девушка планирует покинуть шоу, но вскоре влюбляется в участника.

В фильме сыграли Миранда Косгроув (франшиза "Гадкий я", сериал "ICarly"), Пирсон Фоде (сериалы "ICarly", "Династия", "Супердевушка"), Фрэнсис Фишер ("Титаник", "Угнать за 60 секунд", "Пресмыкающиеся") и другие.

Фильм станет доступен на Netflix с 12 сентября 2025 года.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы сентября 2025 года – на этой неделе на Hulu стартует пятый сезон комедийного шоу "Убийства в одном здании", а на Amazon выйдет триллер "Девушка" от Робин Райт. Тем временем, Netflix представит второй и финальный сезон анимационного семейного фэнтези "Волчий король".