Известный украинский исполнитель Positiff, настоящее имя которого Алексей Завгородний, рассказал о своих поездках к военным и местным жителям прифронтовой территории. Он признался, что предлагал присоединиться к нему многим артистам, но те отказались.

В комментарии программе "Тур Звездами" Алексей отметил, что с подобным предложением подходил к девяти популярным украинским певицам, но из них согласилась только одна Анна Добрыднева. По его мнению, двигателем отказов вероятно стал страх приглашенных артисток, поэтому он не осуждает подобное решение, хотя и признается, что тогда ему было обидно.

"Я скажу так, что многие могли поехать с нами из артистов, многие не поехали. И мы поехали своей командой. Мы побудили очень много артистов, но многие не хотят, боятся. Всех можно понять. Например, из девяти артисток, которых я звал поехать на передок именно к военным, это была одна единственная артистка - Аня Добрыднева (которая согласилась - УНИАН), потому что она ездит всегда и она уже не переживает или понимает, для чего это нужно", - рассказал Positiff.

Артист также припомнил печальную историю, которая произошла с ним во время подобных поездок. Они с командой приезжали с подарками для детей, которые оставались с родителями на прифронтовых территориях, и тогда не смогли уговорить их уехать. Алексей отметил, что у каждой семьи на то есть своя причина, но ему все равно трудно понять решение остаться на опасной территории.

"Была история, которая меня очень тронула. Это был первый год, когда мы приехали подарить детям планшеты для того, чтобы они учились. Но у меня был вопрос: "Почему эти дети не могут уехать?", "Почему этих детей нельзя забрать в более безопасные места?". И там действительно очень много факторов... Единственное, что мне тогда не понравилось, что действительно мы не смогли уговорить их уехать. И они остались там, где через день были прилеты. Конечно, слава Богу, что из детей никто не пострадал, но все равно они остаются там, учатся в подвалах. И я не понимаю, почему нельзя вывозить их, почему эти люди там", - высказался певец.

