Личная жизнь некоторых знаков подвергнется неожиданным, но судьбоносным изменениям.

Сезон затмений уже ощущается, и с усилением влияния лунных фаз может возникнуть чувство, что вы на пороге значимых событий. Для многих это время трансформаций в карьере или личной жизни. Четыре знака Зодиака испытают заметные изменения в романтической сфере в сентябре 2025 года, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Астрологи отмечают, что эти четыре знака поднимут свои отношения на новый уровень. Независимо от того, одиноки они или уже состоят в паре, затмения принесут важные повороты, словно предначертаны. Сезон позволит им быть одновременно реалистичными и оптимистичными в отношении любви. Некоторым придётся честно признаться себе в своих желаниях и оценить, делали ли они шаги для реализации романтических целей. Другим понадобится повысить свои стандарты, если цель – серьёзные и значимые отношения. В целом, этим знакам рекомендуется быть активными и открытыми, чтобы вывести личную жизнь на новый уровень.

Дева

Девы заслуживают лучшего, и полное лунное затмение активизирует ваш седьмой дом, отвечающий за брак и обязательства. Этот период выявит важные моменты в ваших прошлых и нынешних отношениях. Вы можете понять, что ваши ожидания не совпадают с тем, что есть, и что пора завершить старые романтические циклы. В конце месяца новолуние и частичное солнечное затмение в вашем знаке усилят уверенность в себе, позволяя смело просить в любви то, чего вы хотите, на протяжении следующих шести месяцев. Сезон затмений напоминает, что соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете, больше нельзя.

Рыбы

Для Рыб это время обновления в любви. Полнолуние и полное лунное затмение в вашем знаке активизируют ваш первый дом идентичности, помогая обрести уверенность и готовность полностью отдаваться отношениям. В течение сезона затмений рекомендуется визуализировать желаемую любовь и идеального партнёра – это период, когда мечты начинают воплощаться. В конце месяца новолуние и частичное солнечное затмение в Деве откроют новые возможности в вашем седьмом доме брака и обязательств, позволяя привлечь партнёра, которого вы ищете.

Телец

Тельцы почувствуют сильное желание реализовать свои романтические мечты. Полное лунное затмение в Рыбах активизирует ваш одиннадцатый дом сотрудничества и желаний. Не стоит стесняться открыто выражать свои намерения в любви – это поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки. В течение шестимесячного цикла новолуние и частичное солнечное затмение в Деве откроют ваш пятый дом свиданий и романтики, предоставляя шанс исследовать новые возможности в личной жизни.

Скорпион

Скорпионы столкнутся с важными романтическими событиями, к которым стоит быть открытыми. Полное лунное затмение в Рыбах завершает цикл в вашем пятом доме свиданий и романтики, подводя итог прошедшим попыткам построить отношения. Позже в сентябре новолуние и частичное солнечное затмение в Деве затронут ваш одиннадцатый дом желаний и дружеских связей, открывая путь к реализации романтических мечт в ближайшие полгода, иногда при поддержке друзей, которые могут сыграть решающую роль.

