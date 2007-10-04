Генсек НАТО объяснил Саакашвили, чего не хватает Грузии

Президент Грузии Михаил Саакашвили доволен визитом генерального секретаря НАТО Яап де Хооп Схеффера в Тбилиси.

"Был очень успешный визит генерального секретаря НАТО. Некоторых людей это раздражает, но когда они раздражаются, мы становимся в хорошем настроении", - сказал президент Грузии.

Саакашвили заявил, что задача Грузии заключается в том, чтобы объединить страну и идти по пути интеграции в евроатлантические и другие демократические структуры.

"Нам нужно продолжить реформы. Глава МИД и все другие структуры должны участвовать в этом процессе. Я считаю, что мы сейчас перешли на совершенно новый этап международной интеграции", - сказал президент Грузии.

Ранее сегодня РИА "Новости" сообщало, что Яап де Хооп Схеффер советовал Грузии продолжить реформы судебной системы и оборонной сферы.

"Мы обращаем внимание на стремление Грузии в евроатлантические структуры, обращаем внимание на том, что обязательно нужно продолжить процесс демократических реформ. В первую очередь, это реформа судебной системы. Есть союзники НАТО, которые очень заинтересованы в том, как пройдут выборы в Грузии в следующем году. Есть союзники НАТО, которые заинтересованы в продолжение реформ в оборонной системе Грузии", - сказал Схеффер.

При этом он подчеркнул, что двери НАТО для Грузии открыты. Однако, по словам Схеффера, вступление страны в НАТО зависит от демократических реформ и от тех достижений, которые нужны для интеграции в альянс.

"Вступление в НАТО происходит за счет достижений страны, и ни одна страна-член НАТО не сможет наложить вето на этот процесс", - сказал Схеффер.

Генсек НАТО подчеркнул, что во время поездки в Грузию убедился в том, насколько много было сделано за последние годы в плане развития государства.

"В последний раз я был в Грузии в конце 2004 года. С тех пор многое изменилось. Я увидел инвестиции, экономический рост, но стремление страны в НАТО должно быть основано на тех достижениях, которые мы заметим в стране", - сказал Схеффер.

Генсек НАТО встретился с президентом Михаилом Саакашвили, спикером парламента Нино Бурджанадзе и премьер-министром Зурабом Ногаидели.

Главной целью визита генерального секретаря НАТО в Грузию была оценка выполненных работ на пути интеграции страны в альянс. Руководство Грузии рассчитывает, что на следующем саммите НАТО в 2008 году страна получит статус кандидата на членство в альянс.