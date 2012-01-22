Праймериз в Южной Каролине завершились неожиданно

Бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич одержал победу на праймериз Республиканской партии, состоявшихся 21 января в Южной Каролине, сообщает CNN.

После подсчета 95 процентов голосов установлено, что Гингрича поддержали 40 процентов избирателей. Его основной конкурент, экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни, набрал 27 процентов. Бывший сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум получил 17 процентов, а техасский конгрессмен Рон Пол - 13 процентов.

В голосовании приняли участие свыше 530 тысяч сторонников Республиканской партии.

CNN напоминает, что еще неделю назад опросы общественного мнения свидетельствовали о значительном преимуществе Митта Ромни: 23 и 30 процентов, соответстенно, - однако Гингрич сумел расположить к себе избирателей благодаря уверенным выступлениям в ходе дебатов.

Поражение экс-губернатора Массачусетса обусловлено и тем, что жители Южной Каролины критически настроены относительно его либерализма, в том числе экономического, замечает РИА Новости. Могло сказаться и то, что Ромни - мормон, а в Южной Каролине много консервативных в вопросах веры христиан-евангелистов.

Южная Каролина - один из наиболее консервативных штатов США - на 11 из 12 последних президентских выборах, в том числе прошлых, Южная Каролина поддерживала республиканцев. Праймериз в этом штате у демократов пройдут 28 февраля.

Следующие предварительные выборы у республиканцев и демократов пройдут во Флориде 31 января.