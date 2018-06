Титул Мисс Америка завоевала блондинка из Оклахомы (5 фото)

Девушка, мечтающая покорить Бродвей, по имени Лорен Нельсон получила титул Мисс Америка в понедельник. Уже второй год подряд главный американский конкурс красоты выигрывает жительница штата Оклахома.

20-летняя Нельсон из Лотона учится в университете University of Central Oklahoma и хочет стать певицей.

Второе место заняла Шила Филипс - первая афроамериканка, выигравшая титул Мисс Техас. Мисс Джорджия Аманда Козак стала третьей. Мисс Миссисипи Тэрин Фоши и Мисс Алабама Мелинда Тул завершают первую пятерку. Зрители также назвали Тул Мисс Конгениальность.

Корону Нельсон вручила победительница прошлого года Дженнифер Бери.

Во время конкурса блондинка из Оклахомы сказала судьям, что хотела бы быть выше, на соревновании талантов она спела You`ll Be In My Heart и заявила, что собирается заниматься защитой прав детей.

В качестве выигрыша Нельсон получила 50 тысяч долларов на продолжение учебы в университете. Нельсон начинала свою карьеру в церковном хоре. После она сыграла в таких мюзиклах как Bye Bye Birdie и Anything Goes.

Мисс Америка 2007 Лорен Нельсон

Мисс Техас Шила Филипс

По материалам Newsru

Фото АР