Барак Обама - типичный сын Африки, говорит его кенийская бабушка

Кенийская бабушка президента США Барака Обамы по линии отца Сара в основном общается с внуком через переводчика, но уверена, что он "настоящий сын Африки".

"Барак - типичный сын Африки: у него доброе африканское сердце и открытая душа. Он располагает к себе всех людей независимо от их цвета кожи и национальности", - рассказала Сара Обама в публикуемом в пятницу интервью газете "Известия".

Она уверена, что Барак Обама поможет африканской экономике.

"Барак - прежде всего американский президент. И в первую очередь он, естественно, будет заботиться о благополучии своей страны. Но я уверена, что Барак не оставит Африку. Он обязательно что-то сделает, чтобы помочь африканским людям", - говорит бабушка президента.

Последний раз она общалась с внуком на его инаугурации в Белом доме в январе этого года.

Сара рассказала, что не говорит по-английски, а Барак Обама - на местном языке луо, поэтому разговаривают они через переводчика.

Последний раз на родине своего отца в Кении Барак Обама был в 2006 году. "Тогда он (Обама) даже смог выговорить "мусава", что значит "как дела?", но на этом его знание языка заканчивалось. Так что мы общались в основном с помощью переводчика, как и сейчас с вами", - рассказала Сара Обама.

Барак Обама родился в 1961 году в Гонолулу, столице штата Гавайи, и никогда не жил в Кении. Его родители, белая американка Стэнли Энн Данхэм и кениец Барак Хусейн Обама-старший, разошлись в 1964 году, после чего отец будущего президента вернулся на родину, где работал на государственной службе. Барак Обама-старший погиб в 1982 году в автомобильной аварии. Бабушка президента США до сих пор живет в кенийской деревне Когело.

РИА Новости