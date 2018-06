Умер легендарный рок-музыкант Том Петти

Фронтмен американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти скончался на 67-м году жизни после госпитализации в США. Об этом сообщает Associated Press.

Том Петти и его группа Heartbreakers совсем недавно закончили концертный тур. Музыкант в интервью заявлял, что тур в честь 40-летия группы скорее всего станет для него последним.

Петти и Heartbreakers получили известность в 1970-х годах. За время существования группы ее записи разошлись тиражом более 80 миллионов экземпляров.

С 2002 года Том Петти и Heartbreakers включены в Зал славы рок-н-ролла.

Том Петти также записал три весьма успешных сольных альбома, а также был участником супергруппы The Traveling Wilburys. Группа сотрудничала с Бобом Диланом, Джонни Кэшем, Джеффом Линном и Стиви Никс.

