В США умер медиамагнат Ньюхаус, создавший культ глянца

Владелец The New Yorker, Vogue, Vanity Fair, Architectural Digest и ряда других журналов Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус, известный как Си Ньюхаус, умер в возрасте 89 лет. Ньюхаус скончался в своем доме, сообщил его пресс-секретарь, не став уточнять причины смерти, передает Meduza.

Си Ньюхаус и его брат Дональд унаследовали издательский бизнес от своего отца и, как отмечает The New York Times, превратили его в одну из самых крупных в США компаний, находящихся в частном владении. В 2016 году журнал Forbes оценивал состояние Си Ньюхауса в 13 миллиардов долларов.

В зону ответственности Дональда Ньюхауса в семейном бизнесе вошли газеты и телеканалы, а Си Ньюхаус занялся глянцевыми журналами.

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Именно Си Ньюхаус, пишет в некрологе The New York Times, во многом сформировал современное представление о глянцевых журналах и сделал их неотъемлемой частью культурного контекста.

Си Ньюхаус в течение нескольких десятков лет занимал пост президента издательского дома Condé Nast. Под руководством Ньюхауса этот ИД, известный в первую очередь как издатель Vogue, приобрел The New Yorker (в 1985 году) и перезапустил в 1983 году Vanity Fair, не выходивший с 1936 года.

Как передает РБК со ссылкой на Bloomberg,омпания Advance Publications была основана отцом Ньюхауса и к 1979 году владела 31 газетой, общий тираж которых составлял 3 млн. Сам Ньюхаус-младший уже в 1960-е годы получил в руководство журнал Vogue, который на тот момент считался побочным бизнесом компании. Однако предприниматель сумел сделать глянцевые журналы лицом Advance Publications, а в последующие годы добился приобретения GQ, Gourmet, Signature, а в 1985 году купил New Yorker.

При этом Ньюхаус считался достаточно жестким руководителем, вмешивавшимся в редакционную политику. Например, главред Vogue Грэйс Мирабелла узнала о своем увольнении из новостного выпуска на телевидении.

Когда Ньюхаус приобрел New Yorker, то обещал не трогать редакцию издания, однако уже через два года выгнал многолетнего главного редактора Уильяма Шоуна, заменив его на Роберта Готтлиба. По различным данным, он получил 600 писем от возмущенных читателей и немало жалоб от сотрудников журнала, однако свое решение менять не стал.

По данным Bloomberg, состояние Ньюхауса оценивается в $12,7 млрд, благодаря чему он находился на 35-м месте в списке богатейших людей США.