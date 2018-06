Умер легендарный телеведущий Брюс Форсайт

Звезда телевидения, ведущий и актер Брюс Форсайт умер в возрасте 89-лет. Легендарный представитель шоу-бизнеса ушел из жизни после серьезной инфекции дыхательных путей, сообщает BBC. Брюс Форсайт умер в больнице.

Читайте такжеУмер актер Роберт Харди, сыгравший в "Черчилле" и "Гарри Поттере"Свою долговременную карьеру Форсайт начал в 14 лет. Потом было шоу Sunday Night at the London Palladium, над которым работал в конце 50-х и начале 60-х годов.

Брюс был самой оплачиваемой телевизионной звездой, так же в течении десяти лет (с 2004-го по 2014-й) вел программу Оne's Strictly with Tess Daly на ВВС.

Несмотря на почтенный возраст, Брюс Форсайт продолжал работать на телевидении в The Generation Game, Play Your Cards Right и You Bet!.

Родившись в Эдмонтоне (Лондон) в семье владельца автомастерской, в свои восемь Брюс увидел в кино Фреда Астера и так впечатлился, что начал учиться танцевать.

Творческий успех пришел к парню после Второй мировой войны (где он потерял старшего брата-пилота).

В 1958 году комик Дики Хендерсон предложил ему работу в программе Sunday Night at the London Palladium.

Десять лет спустя Брюс вместе с Джули Эндрюс предстал в музыкальном фильме Star!, а в 1976 году он появился в культовом сериале "Маппет-шоу" (The Muppet Show).

Звезда телеэкрана Брюс Форсайт был женат пять раз, у него осталось пять дочерей и сын.