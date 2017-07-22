Умер звезда комедии "Один дома" Джон Херд

В США не стало актера Джона Херда. Свою самую известную роль он сыграл в новогодней комедии "Один дома", сообщает tmz.com. Исполнитель роли отца Кевина Маккаллистера был обнаружен мертвым в отеле.

О причинах смерти пока ничего не сообщается.

По данным СМИ, недавно Джон перенес небольшую операцию на спине в Медицинском центре при Стэнфордском университете и остался в гостинице для окончательного выздоровления.

В общей сложности Джон Херд сыграл более 150 ролей. Массовому зрителю актер стал известен по роли Питера Маккаллистера в комедиях "Один дома" и "Один дома-2: Потерянный в Нью-Йорке". Оба фильма снискали мировую популярность.