Умер звезда комедии "Один дома" Джон Херд
72-летнего актера без признаков жизни нашла горничная отеля в городе Пало-Альто, штат Калифорния.
В США не стало актера Джона Херда. Свою самую известную роль он сыграл в новогодней комедии "Один дома", сообщает tmz.com. Исполнитель роли отца Кевина Маккаллистера был обнаружен мертвым в отеле.
О причинах смерти пока ничего не сообщается.
По данным СМИ, недавно Джон перенес небольшую операцию на спине в Медицинском центре при Стэнфордском университете и остался в гостинице для окончательного выздоровления.
В общей сложности Джон Херд сыграл более 150 ролей. Массовому зрителю актер стал известен по роли Питера Маккаллистера в комедиях "Один дома" и "Один дома-2: Потерянный в Нью-Йорке". Оба фильма снискали мировую популярность.
RIP John Heard who notably played the father, Peter McCallister in 'Home Alone' as well as many other great movies. pic.twitter.com/trKPKvjIVG— I❤90s (@Il0vethe90s) 22 июля 2017 г.