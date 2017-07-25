The Washington Post: Сотрудничество с Россией стало центральным элементом стратегии Трампа в Сирии

Об этом пишет Карен ДеЯнг в статье "Сотрудничество с Россией стало центральным элементом стратегии Трампа в Сирии", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Сотрудничество с Россией становится центральной частью стратегии правительства Трампа в Сирии, которая направлена на борьбу с "Исламским государством" (ИГ). При этом, американские военные стратеги рассчитывают на то, что Москва попытается помешать сирийским правительственным силам и их союзникам на местах вмешиваться в операции, поддерживаемые коалицией против боевиков.

Когда-то отдельные конфликты в Сирии максимально приблизились на поле битвы. Часть плана, по сути, делит Сирию на запретные зоны для каждого из игроков – битва президента Башара аль-Асада, с помощью России и Ирана, против повстанцев, пытающихся свергнуть его; и война возглавляемой США коалиции, чтобы уничтожить ИГ.

Некоторые законодатели и чиновники Белого дома выразили обеспокоенность по поводу того, что стратегия недальновидная, она предоставляет долгосрочное преимущество в Сирии России, Ирану и Асаду и, в конечном итоге, оставляет шанс для восстановления побежденному "Исламскому государству".

Критики также говорят, что ни России, ни Ирану нельзя доверять, и они вряд ли будут придерживаться какой-либо сделки, и что результатом станет продолжение гражданской войны, прекращение которой было заявленной целью администрации.

Переговоры США и России продолжаются, даже, несмотря на то, что на этой неделе Конгресс близок к введению дополнительных санкций в отношении России и Ирана. На прошлой неделе на закрытых брифингах министр обороны Джим Мэттис, председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд-младший и государственный секретарь Рекс Тиллерсон представили элементы стратегии в Палате представителей и Сенате.

Администрация не скрывала того, что назвала своей стратегией "ИГИЛ в первую очередь". Она обозначила победу над террористами одним из главных приоритетов, после чего она займется другими элементами долгосрочной стабильности Сирии.

Наиболее существенное отличие от предшественника состоит в том, что президент Трамп перешел к военным решениям о том, как вести войну против "Исламского государства". Результатом стал быстрый успех в борьбе за оплоты боевиков, и расширение сотрудничества с Москвой, чтобы отделить гражданскую войну между Асадом и повстанцами.

Согласно линиям, проведенным на карте конфликта, Соединенные Штаты и их доверенные лица уступят Асаду контроль над большей частью центральной и южной Сирии к западу от реки Евфрат, с несколькими согласованными отклонениями, - заявили официальные лица США, которые говорили на условиях анонимности для обсуждения секретной информации. В обмен на это, после возврата Раки, де-факто столицы "Исламского государства", силы, поддерживаемые США, будут двигаться вниз по реке, чтобы контролировать деревни, населенные боевиками, к границе с Ираком.

Некоторые представители администрации, вместо сотрудничества с Россией, выступают за создание защищенных США форпостов в пустыне, чтобы не допустить расширения Ирана. Чиновники утверждают, что если допустить неоспоримое присутствие про-иранских сил в пустыне на юге Сирии, они смогут создать сухопутный мост через Сирию для поставок провизии Хезболле, ливанскому шиитскому ополчению. Пентагон был с этим не согласен, и, по-видимому, выиграл спор.

Восточно-западная линия "деконфликтации" контролируется к югу от Ракки, где боевые самолеты США и советники поддерживают наступление местных сил, обученных и экипированных США. При поддержке США эти силы контролируют большую часть территории к северу от этой области до турецкой границы и к востоку Ирака.

В юго-западной части Сирии прекращение огня, согласованное Соединенными Штатами и Россией, в значительной степени прекратило борьбу между Асадом и оппозиционными силами. "Это наш первый признак того, что США и Россия могут работать вместе в Сирии", - сказал Тиллерсон, объявив о соглашении. "Я думаю, Россия тоже заинтересована в том, что мы делаем, чтобы Сирия стала стабильной, единой страной".

В прошлом месяце Трамп распорядился закрыть многолетнюю программу ЦРУ по обучению и вооружению повстанцев, борющихся против Асада.

Председатель комитета по вооруженным силам Сената Джон Маккейн подверг критике это решение, поскольку "это на руку [президенту России] Владимиру Путину".

"Делать любые уступки России, без широкой стратегии в Сирии, безответственно и недальновидно", - сказал Маккейн в заявлении из своего родного штата, где его лечат от рака мозга.

Вашингтонский институт изучения войны (ISW), который отслеживает районы контроля и места нанесения авиадуаров в Сирии, отметил в своем докладе в пятницу, что Россия "меняет свою воздушную кампанию в Сирии, чтобы заставить США вступить в партнерство" с Москвой. Россия почти полностью прекратила свои воздушные удары в западной Сирии, где правительственные войска разгромили повстанцев, и перенесли операции дальше на восток, где режим Асада продвигается к Евфрату под "прикрытием борьбы с ИГИЛ".

Этот сдвиг, поддерживаемый перемирием на юго-западе, которое "обеспечивает еще большую свободу действий России", помог открыть дверь для переговоров об "урегулировании конфликта", говорится в отчете ISW.

На брифинге на прошлой неделе, Мэттис, Данфорд и Тиллерсон описали "перспективы сотрудничества" с Россией, - сказал сенатор Тим Кейн. Хотя их энтузиазм "сдерживали выражения постоянного скептицизма", - сказал он, - " я бы сказал, что администрация немного более оптимистична в этом вопросе, чем я".

Кейн отказался обсуждать специфику секретного брифинга. По его мнению, зависимость от Москвы и ее заверения в том, что Иран также можно держать в узде, могут привести к подрыву перспектив политического урегулирования гражданской войны, без Асада. Администрация заявляла, что отсутствие Асада имеет ключевое значение для препятствования восстановлению "Исламского государства".

В отличие от Маккейна, Кейн сказал, что новая стратегия, обещанная Трампом во время его кампании, теперь составлена и будет реализована. Следующим шагом, по его словам, станет информирование общественности, и Конгресс должен будет принять новое разрешение на войну против ИГ, которая коснется конфликта в Сирии и за ее пределами.

Среди проблем, которые стратегия отодвигает на задний план, есть также растущее присутствие сирийского ответвления Аль-Каиды в северо-западной Сирии, группировки, ранее известной как Джабхат ан-Нусра, которая в настоящее время в значительной степени контролирует провинцию Идлиб. Бойцы группировки и другие исламистские боевые повстанческие группировки вместе с умеренными оппозиционными бойцами, поддерживаемыми Соединенными Штатами, отступили в Идлиб после поражения в прошлом году в Алеппо и других районах на густо населенном западе Сирии.

Хотя в последние месяцы коалиционные самолеты нашли и нанесли удары по некоторым лидерам Аль-Каиды, официальные лица заявили, что нынешняя стратегия состоит в том, чтобы пока сдерживать этот район и вернуться к нему позже. Мэттис, Данфорд и Бретт МакГёрк, представитель Государственного департамента в коалиции против ИГ, представили некоторые общие положения на брифинге в мае.

В то время Данфорд отметил, что "закон запрещает нам координировать свои действия с русскими". "Но мы рассчитываем, что русские будут работать с режимом, чтобы предотвратить конфликт наших операций", - добавил он. Данфорд отказался сообщить подробности о "предложении, над которым мы сейчас работаем с русскими". "Я думаю, что русские так же, как и мы … хотят убедиться, что мы можем продолжать кампанию по борьбе с ИГИЛ и обеспечить безопасность собственного персонала", - сказал он.

После этих замечаний последовало несколько стычек: в июне США сбили сирийский военный самолет к западу от Раки, были нанесены удары по иранским боевикам, которые слишком близко подошли к гарнизону Танф на границе Сирии с Ираком, где американские войска обучают и консультируют силы партнеров в борьбе с "Исламским государством".

Переговоры состоялись, и с тех пор ни одна из этих линий не была в значительной степени нарушена.