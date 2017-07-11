Сын Трампа готов рассказать Сенату о встрече с российским адвокатом

Сын президента США Дональда Трампа заявил о готовности поделиться с Сенатом известной ему информацией относительно встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Об этом Дональд Трамп-младший сообщил в своем Twitter.

«Рад работать с комитетом, чтобы передать то, что я знаю», – написал он, комментируя новость о призывах к комитету Сената по разведке допросить его.

Happy to work with the committee to pass on what I know. https://t.co/tL47NOoteM — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 10 июля 2017 г.

Ранее издание "Нью-Йорк Таймс", ссылаясь на конфиденциальные правительственные документы, сообщило, что редакции стало известно о встрече прошлым летом близкого окружения президента Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая, как утверждается, имеет связи с Кремлем. Встреча, на которой присутствовали сын президента Дон Трамп-младший, зять Джеред Кушнер и тогдашний менеджер предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт состоялась в Трамп-Тауэр через две недели после того, как Дональд Трамп стал кандидатом в президенты от республиканцев.

Читайте такжеТрамп схлестнулся в Twitter с дочерью Клинтон из-за Иванки Трамп

Эта встреча является первым подтвержденным эпизодом общения окружения Трампа с россиянами во время избирательной кампании. В своем заявлении встречу с Весельницкой сын Трампа описал так: "Это была короткая ознакомительная встреча. Я попросил Джаред и Пола зайти. Мы преимущественно обсуждали программу усыновления российских детей... которая была остановлена российским правительством."

Дон Трамп-младший утверждает, что во время встречи вопрос кампании не обсуждался. Адвокат Весельницкая известна своей критикой закона Магнитского, в рамках которого были введены санкции против российских граждан, причастных к смерти аудитора Сергея Магнитского.