Сын Трампа готов рассказать Сенату о встрече с российским адвокатом

Сын президента США Дональда Трампа заявил о готовности поделиться с Сенатом известной ему информацией относительно встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Об этом Дональд Трамп-младший сообщил в своем Twitter.

«Рад работать с комитетом, чтобы передать то, что я знаю», – написал он, комментируя новость о призывах к комитету Сената по разведке допросить его.

Happy to work with the committee to pass on what I know. https://t.co/tL47NOoteM