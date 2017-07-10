СМИ в США встретили Трампа после саммита G20 новыми расследованиями связей с Россией

Президента Трампа, который в субботу вернулся из насыщенного трехдневного европейского турне, американские СМИ встретили новыми неприятными заголовками.

Об этом сообщает «Голос Америки».

"Команда Трампа встречалась с российской гражданкой, которая имеет связи с Кремлем", пишет издание «Нью-Йорк Таймс».

Издание "Нью-Йорк Таймс", ссылаясь на конфиденциальные правительственные документы, сообщает, что редакции стало известно о встрече прошлым летом близкого окружения Президента Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницькою, которая, как утверждается, имеет связи с Кремлем. Встреча, на которой присутствовали сын президента Дон Трамп-младший, зять Джеред Кушнер и тогдашний менеджер предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт состоялась в Трамп-Тауэр через две недели после того, как Дональд Трамп стал кандидатом в президенты от республиканцев. Эта встреча является первым подтвержденным эпизодом общения окружения Трампа с россиянами во время избирательной кампании. В своем заявлении встречу с Весельницкой сын Трампа описал так:

"Это была короткая ознакомительная встреча. Я попросил Джаред и Пола зайти. Мы преимущественно обсуждали программу усыновления российских детей... которая была остановлена российским правительством."

Дон Трамп-младший утверждает, что во время встречи вопросы кампании не обсуждались. Адвокат Весельницкая известна своей критикой закона Магнитского, в рамках которого были введены санкции против российских граждан, причастных к смерти аудитора Сергея Магнитского.

Другое влиятельное издание «Вашингтон Пост» пишет, что неназванные американские официальные лица подтвердили, что хакеры, которые проникли в сети американских энергетических и ядерных компаний, работали на российских правительство. Официальные лица рассказали, что мотив россиян остается неизвестным, поскольку кибератака не повлияла на работу компаний. Атаку чиновники назвали зондированием, призванным найти уязвимые точки входа. Еще в конце июня ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупредили, что хакеры готовят нападения на атомные, энергетические и другие критически важные объекты инфраструктуры.

Еще одна проблема, которая вызывает головную боль у президента Трампа – реформирование системы здравоохранения. Республиканцы в Конгрессе никак не могут прийти к согласию относительно предложенного президентом законопроекта реформы, из-за которого, как утверждают его противники, 20 миллионов американцев могут потерять медицинское страхование.

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"Даже если идеологически республиканцы против действующего закона Обамы, они очень обеспокоены относительно отказа от него", - говорит аналитик Института Брукингса Мэтью Фидлер.

Рейтинг общественной поддержки Трампа, по разным опросам, составляет около 40 процентов. Все же его ярые сторонники остаются верными президенту, говорят аналитики.

"Я думаю, первые шесть месяцев - это недостаточно времени для того, чтобы судить президента в таких делах. Часто на проведение проектов законов уходит много времени. Пока что у него не очень хорошо идут дела, но мы еще на ранних стадиях законодательного процесса", - говорит эксперт Центра двухпартийной политики Джон Фортье.

Администрация надеется провести закон уже к началу каникул Конгресса в августе.