Фургон врезался в пешеходов возле мечети в Лондоне, есть пострадавшие (видео)

Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщается на сайте полиции города.

В результате инцидента на улице Севен Систерс в северной части Лондона пострадали несколько человек. Один человек был задержан.

Движение по улице было перекрыто. Власти призвали местных жителей искать альтернативные маршруты.

Как пишет The Independent, по словам свидетелей, автомобиль съехал с дороги в толпу людей возле мечети Финсбери Парк, но пока неясно, было ли это преднамеренным.

