Соратники Ходорковского опубликовали видео со внучкой Путина

"Центр управления расследованиями" (ЦУР) опубликовал видеозапись, на которой якобы присутствует внучка президента России Владимира Путина, передает Дождь.

В видео ЦУР отмечается, что речь идет о ребенке старшей дочери президента Марии. Там утверждается, что сейчас ребенку пять лет. Видео было снято в доме в Ново-Огарево в 2013 году, отмечают в ЦУР.

Как рассказал главред ЦУР Андрей Коняхин, это видео было взято из аккаунта «ВКонтакте» Марии Воронцовой - предположительно старшей дочери Путина, которая сейчас живет в Голландии под другим именем. Аккаунт был удален спустя неделю после расследования The New Times «Первая дочь страны».

Читайте также"Это критически важно": американский режиссер рассказал, почему перешел на сторону Путина в своем фильме

В расследовании The New Times отмечалось, Мария замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. По информации издания, старшая дочь Путина четыре раза меняла фамилию. В 2011 году она под фамилией Воронцова окончила факультет фундаментальной медицины МГУ, затем поступила в аспирантуру Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава. В Кремле комментировать расследование The New Times о старшей дочери Путина отказались.

Ранее бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский рассказал, что «Центр управления расследованиями» - один из его проектов.

Как сообщал УНИАН, в интервью Оливеру Стоуну Путин заявил, что его дочери не занимаются политикой. «Они не занимаются политикой, они не занимаются крупным бизнесом, они занимаются наукой, образованием», - рассказал Путин. Он добавил, что гордится своими детьми.

Что касается внуков - по словам Путина, ему редко удается видеться и проводить с ними время.