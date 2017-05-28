Наводнение на Шри-Ланке забрало жизни по меньшей мере 146 человек
15:52, 28 мая 2017Мир
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В результате наводнения разрушено, как минимум, 2000 зданий
Иллюстрация REUTERS
На Шри-Ланке в результате наводнений и оползней число погибших приближается к полутора сотни человек, пишет Новое время со ссылкой на СМИ.
СМИ сообщают, что количество погибших составляет по меньшей мере 146. Кроме того, без вести пропавших - 112.
Разрушено, как минимум, 2000 зданий. Полмиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
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Сильные ливни вызвали самые масштабные за последние 14 лет наводнения и оползни в южной и западной части страны.
Floods and landslides in Sri Lanka's southern and western regions have killed at least 122 people https://t.co/pCOhSFRhEipic.twitter.com/xSChB0JKdJ— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 28, 2017
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