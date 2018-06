Наводнение на Шри-Ланке забрало жизни по меньшей мере 146 человек

На Шри-Ланке в результате наводнений и оползней число погибших приближается к полутора сотни человек, пишет Новое время со ссылкой на СМИ.

СМИ сообщают, что количество погибших составляет по меньшей мере 146. Кроме того, без вести пропавших - 112.

Разрушено, как минимум, 2000 зданий. Полмиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Сильные ливни вызвали самые масштабные за последние 14 лет наводнения и оползни в южной и западной части страны.

