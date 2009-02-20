Грузия предлагает НАТО использовать ее территорию как альтернативный путь

Министр обороны Грузии Давид СИХАРУЛИДЗЕ отрицает информацию о возможном размещении военных баз НАТО на территории Грузии.

Как он заявил грузинским журналистам в Кракове, разговора о размещении военной базы НАТО не было, сообщает ИА "Туран".

"Грузия предлагает Альянсу использовать ее территорию как альтернативный путь в Афганистан. Мы взяли на себя это обязательство в рамках сотрудничества с НАТО и подтверждаем это", - заявил Д.СИХАРУЛИДЗЕ.

Министр обороны Грузии принимает участие в заседании комиссии Грузия-НАТО, где будет принято решение об отправке грузинских военнослужащих в Афганистан для участия в миротворческой миссии. Принципиальное согласие Тбилиси на участие в этой международной операции уже имеется.

Грузия с 2003 по 2008 год участвовала в международной миротворческой операции в Ираке. Во время войны в Грузии в августе 2008 года двухтысячный контингент грузинских миротворцев по решению Президента и верховного главнокомандующего страны Михаила СААКАШВИЛИ покинул Ирак и вернулся на родину.