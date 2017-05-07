WikiLeaks нашла российский след в хакерской атаке на штаб Макрона

09:40, 07 мая 2017
Мир
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Во взломанной почте штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании.

Иллюстрация / REUTERS

Во взломанной почте штаба Эммануэля Макрона обнаружены данные, указывающие на российского гражданина. Об этом WikiLeaks сообщает в Twitter. 

"#MacronLeaks: имя сотрудника российского правительственного подрядчика по безопасности "Эврика" появляется девять раз в метаданных архива "xls_cendric.rar", — говорится в сообщении. Уточняется, что в обнаруженных записях девять раз упоминается Рошка Георгий Петрович, который якобы является сотрудником компании «Эврика».

Также Wikileaks, ссылаясь на российские СМИ, указывает, что речь идет о компании, получившей сертификат ФСБ на деятельность по защите государственной тайны.

Во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов. За пост президента Франции ведут борьбу кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.

Как известно, ранее хакеры похитили большую часть писем штаба Макрона. Похищенные документы появились на сайте-файлообменнике. По словам штаба Макрона, эти файлы были похищены несколько недель назад после хакерской атаки на личные и рабочие почтовые ящики функционеров партии.

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