WikiLeaks нашла российский след в хакерской атаке на штаб Макрона

Во взломанной почте штаба Эммануэля Макрона обнаружены данные, указывающие на российского гражданина. Об этом WikiLeaks сообщает в Twitter.

"#MacronLeaks: имя сотрудника российского правительственного подрядчика по безопасности "Эврика" появляется девять раз в метаданных архива "xls_cendric.rar", — говорится в сообщении. Уточняется, что в обнаруженных записях девять раз упоминается Рошка Георгий Петрович, который якобы является сотрудником компании «Эврика».

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL — WikiLeaks (@wikileaks) May 6, 2017

Также Wikileaks, ссылаясь на российские СМИ, указывает, что речь идет о компании, получившей сертификат ФСБ на деятельность по защите государственной тайны.

Russian press article on ЭВРИКА when company obtained an FSB security certificate to protect state secrets. https://t.co/OGjbMW9UXX — WikiLeaks (@wikileaks) May 6, 2017

Во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов. За пост президента Франции ведут борьбу кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.

Как известно, ранее хакеры похитили большую часть писем штаба Макрона. Похищенные документы появились на сайте-файлообменнике. По словам штаба Макрона, эти файлы были похищены несколько недель назад после хакерской атаки на личные и рабочие почтовые ящики функционеров партии.