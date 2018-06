WikiLeaks нашла российский след в хакерской атаке на штаб Макрона

Во взломанной почте штаба Эммануэля Макрона обнаружены данные, указывающие на российского гражданина. Об этом WikiLeaks сообщает в Twitter.

"#MacronLeaks: имя сотрудника российского правительственного подрядчика по безопасности "Эврика" появляется девять раз в метаданных архива "xls_cendric.rar", — говорится в сообщении. Уточняется, что в обнаруженных записях девять раз упоминается Рошка Георгий Петрович, который якобы является сотрудником компании «Эврика».

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL