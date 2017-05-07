Во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов

Во Франции в воскресенье пройдет второй тур выборов президента страны, по итогам которого будет избран новый глава государства.

За пост президента Франции ведут борьбу кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.

Как сообщает Еuronews, французские граждане, живущие на заморских территориях Франции, смогли проголосовать во втором туре президентских выборов уже в субботу. Отмечается, что по сравнению с первым туром активность избирателей здесь заметно выросла. В частности, это касается Французской Гвианы и Антильских островов.

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В выборах смогли также принять участие французские избиратели из стран Северной и Южной Америки. В Монреале, несмотря на сильный ливень, люди за час до открытия стали собираться у избирательных участков, у одного из которых выстроилась 2-километровая очередь.

Ранее сообщалось, что Макрон в преддверии второго тура увеличил отрыв от Ле Пен.