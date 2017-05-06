Хакеры похитили большую часть писем штаба Макрона

Хакеры похитили и опубликовали вечером в пятницу большую часть электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

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Пользователь под ником Emleaks выложил на файлообменник Pastebin около 9 гигабайт похищенных писем. Движение Макрона "Вперед!" подтвердило, что их взломали.

"Движение Вперед!" стало жертвой масштабного и скоординированного взлома…, что привело к распространению в социальных сетях различной внутренней информации", - говорится в заявлении.

Сотрудник министерства внутренних дел Франции отказался от комментариев.

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции, в который вышли центрист Эммануэля Макрона и лидер ультраправых Марин Ле Пен, состоится 7 мая. Опросы прогнозируют Макрону убедительную победу с результатом 60%.