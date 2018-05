"Неловкий момент": Трамп отказался пожать руку Меркель на просьбу журналистов (видео)

Как информирует Business Insider в твиттере, присутствующие журналисты призвали политиков пожать руки, однако Трамп проигнорировал призывы, после чего Меркель сказала ему: "Они хотят, чтобы мы пожали руки".

Трамп в ответ лишь покачал головой.

Читайте также"Не изоляционист": Трамп назвал себя сторонником свободной и справедливой торговли

«Посмотрите неловкий момент, когда Трамп не пожал руку Ангеле Меркель. Во время своей первой встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, президент Трамп решил проигнорировать призывы от СМИ к двум лидерам пожать друг другу руки», – говорится в сообщении издания в твиттере.

.@realDonaldTrump appears to ignore requests for a handshake with Angela Merkel during their first meeting pic.twitter.com/CSnguNkOCw