"Неловкий момент": Трамп отказался пожать руку Меркель на просьбу журналистов (видео)

00:15, 18 марта 2017
Мир
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Президент США Дональд Трамп проигнорировал стандартную дипломатическую процедуру рукопожатия с канцлером Германии Ангелой Меркель во время приема в Белом доме.

Трамп проигнорировал призывы журналистов / Скриншот

Как информирует Business Insider в твиттере, присутствующие журналисты призвали политиков пожать руки, однако Трамп проигнорировал призывы, после чего Меркель сказала ему: "Они хотят, чтобы мы пожали руки".

Трамп в ответ лишь покачал головой.

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«Посмотрите неловкий момент, когда Трамп не пожал руку Ангеле Меркель. Во время своей первой встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, президент Трамп решил проигнорировать призывы от СМИ к двум лидерам пожать друг другу руки», – говорится в сообщении издания в твиттере.

Как сообщал УНИАН, 17 марта, в Вашингтоне состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.

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Теги: #Трамп#США#Меркель