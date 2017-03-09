The Washington Post: Почему Россия гораздо менее опасна, чем кажется

Об этом пишет Джосс Микинс в статье "Почему Россия гораздо менее опасна, чем кажется", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Но, на самом деле, российская власть хрупкая. Россия столкнулась с серьезными социальными и экономическими проблемами, хотя пытается скрыть это с помощью вмешательства в политику стран Запада, вторжения в Украину и поддержки Башара аль-Асада в Сирии. Стареющее население страны и экономическая слабость расходятся с военными расходами и глобальными устремлениями. Фактически, внутренние проблемы, которые упускает из виду режим, в скором времени ограничат способность Путина к организации авантюр за рубежом и проецированию военной силы.

Проще говоря, у России не хватает ресурсов для финансирования своих великодержавных претензий. Рассмотрим эти пять факторов.

1. Экономика России слаба

Начнем с того, что экономика США в десять раз превосходит российскую. Даже в самые счастливые дни высоких цен на нефть Россия не могла конкурировать с американской экономической мощью.

И эти счастливые дни давно прошли. За последнее десятилетие экспорт углеводородов составлял примерно 50% государственных доходов. В течение последних пяти лет цены на нефть колебались выше 100 долларов за баррель, а Россия переживала экономический бум. Действительно, в период с 2000 по 2013 годы, ВВП России вырос почти в девять раз, что является одной из причин значительной поддержки Путина.

Но недавний обвал мировых цен на энергоносители сильно ударил по России, уничтожив многие экономические достижения последних лет и став причиной затяжной рецессии. Более того, в ближайшее время прогноз не улучшится, ожидается, что экономический рост в России в 2017 году будет минимальным.

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Для подготовки к посленефтяной эре, Кремль создал резервный фонд на "черный день" из излишка доходов от продажи нефти и газа в 2000-х годах. После падения цен на нефть правительство неоднократно заимствовало средства из фонда. С 2014 года национальные запасы России сократились с 87 млрд. долларов США до едва ли 16,18 млрд. долларов. В стране есть еще один фонд национального благосостояния, который составляет 73 миллиарда долларов, но большая часть этих денег уже распределена.

Серьезные последствия экономического спада уже видны. По данным Всемирного банка, сегодня 21,4 миллиона россиян, или 14,6% населения, живут за чертой бедности, а число россиян, зарабатывающих менее 10 долларов в день, увеличилось на 8%. Фактически, недавнее исследование показало, что 41% россиян трудно скопить достаточно средств для покупки еды и одежды. Министерство экономики прогнозирует, что до 2035 года улучшения среднего уровня жизни не будет.

2. Россия переживает демографический кризис

У россиян не хватает детей. Коэффициент рождаемости в стране составляет 1,7 рождений на женщину, что гораздо меньше, чем 2,1, необходимых для обеспечения воспроизводства населения. Более того, молодые мужчины в России умирают слишком рано. Средняя продолжительность жизни мужчин составляет 64 года, что ниже, чем в Северной Корее, и на 15 лет меньше, чем в Германии, Швеции или Италии. Это связано с необычайно высоким уровнем алкоголизма, курения, нелечения рака, самоубийств, туберкулеза, СПИДа и насилия.

В 2012 году ВОЗ назвала алкоголь причиной 30% всех смертей в стране; 12 миллионов россиян регулярно употребляют суррогатный алкоголь, такой как медицинский этанол, очиститель для окон и парфюм. Россия страдает эпидемией СПИДа, а в третьем по величине городе страны, Екатеринбурге, каждый 50 житель является носителем ВИЧ. Уровень убийств в России составляет 11,3 на 100 000 человек, что гораздо выше, чем средний показатель в странах ОЭСР в 4,1 (коэффициент убийств в Великобритании равен 0,2).

В результате ожидается, что к 2050 году население России сократится на 16%, или 23 миллиона, что приведет к сокращению количества рабочей силы на 25%. Меньшее число рабочих приведет к увеличению ежегодного пенсионного дефицита России, который уже сейчас составляет 54 млрд долларов и грозит привести правительство к банкротству.

3. Россия больше не может позволить себе подкупать свои проблемные регионы

Россия продолжает тратить до 10 миллиардов долларов в год на субсидии проблемным регионам, таким как Чечня или Крым. Когда выплаты иссякнут, напряженность в отношениях между Москвой и внешними регионами может выйти из-под контроля, что потенциально способно разжечь конфликт на Северном Кавказе.

Более того, российская экономика слишком дифференцирована по регионам. Только 14 из 83 регионов России приносят федеральному бюджету больше средств, чем получают в виде субсидий. Постоянные отчисления отдаленным или не-российским регионам могут спровоцировать массовое сопротивление и ограничить поддержку Москвы сепаратистским анклавам в Украине, Грузии или Молдове.

4. России придется сократить военные расходы

Состояние российской экономики во многом определяют ее военные расходы. В 2017 году Россия потратит 30% своего бюджета на военные службы и службы безопасности, на здравоохранение будет выделено только 2,3%. Из-за экономической стагнации, в 2016 году расходы на оборону в России снизились впервые с 1990-х годов. Согласно прогнозам, к 2020 году Россия будет выделять на военные цели только 41 млрд. долларов США. Это меньше, чем тратит Франция, население которой составляет всего 46% населения России. Более того, растущие издержки в Сирии и Украине могут стать причиной либо раннего отступления России, либо банкротства режима. На самом деле, российская газета недавно показала, что правительство тратит 1,8 миллиарда долларов в год только на военных подрядчиков в Сирии.

Сравните этот 41 миллиард долларов с военными расходами НАТО в 892 миллиарда долларов в 2015 году. Это большой разрыв, который, похоже, только расширяется. Россия просто не может превзойти – или даже поравняться – в расходах с хорошо финансируемым и единым альянсом.

Прямо сейчас Путин может быть напористым, потому что российский бюджет предпочитает "пушки вместо масла". Путинский режим променял экономическое благосостояние и социальные расходы на военную мощь. Эта сделка не может длиться бесконечно.

Рассмотрим, например, российский кризис в сфере здравоохранения. Примерно 85 000 сельских общин не располагают никакой медицинской инфраструктурой. В недавнем опросе по установлению эффективности здравоохранения, проведенном Bloomberg, Россия оказалась на последнем месте, позади 54 других развитых стран. Тем не менее, в следующем году правительство планирует сократить расходы на здравоохранение на 33%, сводя расходы ко всего лишь 5,8 миллиардам долларов. Министерство здравоохранения получит менее 2 процентов запрошенных средств на 2017-2025 годы. Зарплата врачей в беднейших регионах может составлять всего 250 долларов в месяц и, вероятно, снизится еще больше.

Все это усугубляется системной коррупцией, поражающей программы здравоохранения. Например, в 2015 году Фонд обязательного медицинского страхования просто "потерял" более 500 миллионов долларов.

5. Хронические социальные проблемы, в конце концов, перевернут российскую политику

Россияне известны своим мужеством, но они не роботы. Популярность Путина основана не только на манипуляциях со СМИ и шовинистическом ура-патриотизме, но и на реальных экономических достижениях. Как показал Дэниэл Трейсман, даже в авторитарных государствах экономический рост связан с народным одобрением.

В действительности, уже сейчас растет количество трудовых протестов. Опрос российских граждан в 2017 году показал, что 32% респондентов могут выйти на протест, если демонстрация пройдет в их родном городе. Это самый высокий показатель с момента прихода Путина к власти в 1999 году.

Россия - не сталинская диктатура, а "управляемая демократия". Длительный экономический спад изменит отношение. Какой бы сильной или опасной Россия ни казалась сейчас, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно. Российская стабильность – и режим Путина – опираются на шаткий фундамент, и в нем начинают появляться трещины.