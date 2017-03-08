Российских военных, задействованных в войне на Донбассе, агитируют ехать в Сирию – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«Российские частные военные компании (ЧВК) ведут активную агитационную деятельность среди военнослужащих соединений и частей Южного ВО ВС РФ с целью набора персонала для выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что основной целевой аудиторией рекрутинговой кампании являются военнослужащие, которые имеют опыт участия в боевых действиях против сил АТО. За счет указанной категории российские ЧВК пытаются решить вопрос комплектования подразделений охраны объектов инфраструктуры на территории Сирии с высоким риском террористической угрозы.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе восемь боевиков подорвались на своем же минном поле.