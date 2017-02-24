Церемония подписания безвиза с ЕС для Грузии состоится 1 марта – журналист

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Церемония подписания безвизового режима для Грузии и механизма временной приостановки безвизового режима состоится в Брюсселе 1 марта», – говорится в сообщении.

The signing ceremony for #Georgia visa lib & the visa free suspension mechanism will take place in Brussels on 1 March. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 февраля 2017 г.

Как сообщал УНИАН, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.

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2 февраля Европарламент поддержал решение о предоставлении Грузии безвизового режима, а 14 февраля - принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. 22 февраля Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза согласовал механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами и предоставления безвизового режима Грузии.

10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС.