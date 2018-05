Церемония подписания безвиза с ЕС для Грузии состоится 1 марта – журналист

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Церемония подписания безвизового режима для Грузии и механизма временной приостановки безвизового режима состоится в Брюсселе 1 марта», – говорится в сообщении.

The signing ceremony for #Georgia visa lib & the visa free suspension mechanism will take place in Brussels on 1 March. #Ukraine