"Я тоже беженец": сооснователь Google пришел на митинг против Трампа (фото)

На акцию в аэропорт Сан-Франциско пришел сооснователь Google и президент компании Alphabet Сергей Брин, который эмигрировал в Америку из СССР.

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Сергей Брин переехал в США вместе с родителями в 1979 году, ему тогда было пять лет. Семья решила эмигрировать из СССР из-за ограничений в области образовании и карьеры, с которыми сталкивались в те годы советские евреи.

На митинге в аэропорту Брин пробыл около 40 минут, пишет «Медуза», и практически не общался с журналистами, заявив лишь, что пришел на акцию как частное лицо. «Я здесь, потому что я беженец», — цитирует предпринимателя журналист Райан Мак.

Против действий Трампа высказались (пусть и не на митинге) руководители и других крупнейших технологических компаний. Глава Apple Тим Кук разослал подчиненным письмо, согласно которому запрет коснулся в том числе и сотрудников компании; в письме сказано, что «Apple не было бы без иммиграции».

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Руководитель Microsoft Сатья Наделла, приехавший в США из Индии, сообщил, что возможность въехать в страну потеряли более 70 сотрудников компании: «Будучи и иммигрантом, и главой компании, я смог испытать и увидеть позитивное воздействие иммиграции на нашу компанию, на страну и на мир».

Основатель Tesla и Space X Илон Маск также выступил с критикой наступления на иммиграцию, заявив, что многие из попавших под действие запрета поддерживают США и «не заслуживают быть отвергнутыми».

На митинг в аэропорту Сан-Франциско также пришел руководитель одного из крупнейших бизнес-инкубаторов Y Combinator Сэм Альтман. «Я надеюсь, это станет одним из решающих моментов, когда люди выступят вместе против этой администрации» — сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 января Трамп своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также на 120 дней - прием беженцев в целом.

Из распоряжения Трампа следовало, что граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны отказаться от полета в Америку, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.