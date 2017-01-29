Антииммигрантский указ Трампа: в США не попадут обладатели Green Card из семи мусульманских стран

Пресс-секретарь министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристенсен уточнила условия указа президента Дональда Трампа, который ограничивает прием мигрантов. Стало известно, что даже наличие "зеленых карт" (Green Card) отныне не является достаточным условием для въезда в США для людей, которые происходят из семи мусульманских стран. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Немецкая волна".

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Как известно, Green Card дает право на постоянное проживание на территории Соединенных Штатов.

Ранее в этот же день авиакомпания Qatar Airways сообщила пассажирам, которые летят в США из Судана, Ливии, Сомали, Сирии, Ирана, Ирака и Йемена, что путешествовать они смогут только если имеют дипломатические паспорта или "зеленую карту".

Однако, из заявления американского министерства следует, что "зеленая карта" не является для выходцев из Судана, Ливии, Сомали, Сирии, Ирана, Ирака и Йемена достаточным документом.

Правозащитники из "Американо-арабского антидискриминационного комитета" утверждают, что некоторых владельцев Green Card уже не допустили в США.

Тем временем, отмечает издание, американские правозащитные группы пытаются оспорить запрет на прибытие в США людей из указанных семи мусульманских стран. Американский союз защиты гражданских свобод и другие подобные организации требуют в иске освобождения двух иракцев, которых в пятницу, 27 января, задержали в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке. У обоих мужчин были визы, действительные для путешествия в США. Также, по их данным, на рейс в Нью-Йорк из Каира не пустили пятерых иракцев и одного еменца.

Как сообщал УНИАН, 28 января президент США Дональд Трамп своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также на 120 дней - прием беженцев в целом.