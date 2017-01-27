Дональд Трамп и Тереза Мэй: странная пара - The New York Times

Об этом пишет Стивен Эрлангер в статье "Дональд Трамп и Тереза Мэй: странная пара", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Закрытая, немного неуклюжая и серьезная, у миссис Мэй даже нет аккаунта в Twitter, и она делает все возможное, чтобы не говорить о ключевых вопросах, выступая только, когда действительно должна.

Как правило, американские президенты разговаривают с британскими лидерами об "особых отношениях" с какой-то снисходительной вежливостью. Но Трамп уже и без того разозлил миссис Мэй своей радостной поддержкой выхода Британии из ЕС ("брексит"), против которого она выступала, но теперь вынуждена осуществлять.

Она не оценила его теплых отношений, например, с Найджелом Фараджем, бывшим лидером антииммигрантской "Партии независимости Соединенного королевства" (UKIP), который презирает Консервативную партию миссис Мэй, и который, по мнению Трампа, стал бы прекрасным послом в Соединенных Штатах.

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Тем не менее, Великобритания планирует покинуть Европейский Союз примерно в течение двух лет, и Тереза Мэй должна показать британцам, что у них есть влиятельные друзья в мире, за пределами Европы, и Соединенные Штаты – единственный крупнейший торговый партнер Великобритании, не считая сам ЕС.

После выборов Фарадж и Аарон Бэнкс, главный финансовый спонсор UKIP, несколько раз встречались с Трампом. Но миссис Мэй станет первым иностранным лидером, которого Трамп примет в качестве официального президента. Премьер-министр Британии намерена вернуть англо-американские отношения на более традиционный путь, такой как партнерство между правительствами.

Но вряд ли равноправное. Мэй "приезжает как проситель, и Трамп, похоже, знает это", - сказал в интервью Джонатан Фридланд, обозреватель газеты "The Guardian". Что касается торговли, "она стремится заключить сделку, как покупатель дома, который уже продал свой дом и которому негде жить, и Трамп, знаток в сфере недвижимости, знает это".

Тереза Мэй, сказал он, "это не анти-Трамп". Даже в "сравнительно невзрачной сфере британской политики, она неброская", - сказал он. По сравнению с ее предшественником, Дэвидом Кэмероном, "она довольно серая и бледная". Тем не менее, по его словам, "история показывает, что важна личная химия".

Кристофер Мейер, бывший британский посол в Вашингтоне, сказал, что "они похожи на странную пару, но никогда нельзя сказать наверняка. Что действительно необходимо, это хорошие рабочие отношения". Джон Мэйджор и Билл Клинтон тоже были странной парочкой, сказал он – "там вообще ничего не было", а Барак Обама и Гордон Браун так и не сошлись.

В качестве подарка Трампу, Мэй везет шотландскую чашу для виски с двумя ручками, которая символизирует доверие между двумя людьми. Хотя он сильно гордится своей шотландской родословной, и шотландскими полями для гольфа, Трамп не пьет.

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Ранняя встреча важна для Мэй, сказал Мейер, потому что "она может прояснить вопросы, которые беспокоят нас – НАТО, Путин, безопасность, торговля".

Британское правительство расстраивает то, что Трамп "плохо относится к НАТО и хорошо – к Путину", - продолжил Мейер. Но после успокаивающих слов о НАТО министра обороны Джеймса Мэттиса, похвалы в адрес президента Владимира Путина вызывают меньшее беспокойство, сказал он. "Но Мэй хотела бы услышать это из первых уст".

Мэй едет с определенным планом, сказала ее пресс-секретарь. Ее цель состоит в том, "чтобы встретиться с глазу на глаз и установить личные отношения, которые приведут к эффективным, продуктивным рабочим отношениям, не только в интересах Соединенного Королевства и США, но и в поиске решений множества глобальных проблем, над которыми мы можем работать вместе".

По словам пресс-секретаря, к их числу относятся старт переговоров по двусторонней торговой сделке после "брексита", а также "откровенное" обсуждение важности Североатлантического альянса, который иногда унижает Трамп; Европейского союза, даже если Британия покидает его; России и ее нарушений международного права в Крыму и на востоке Украины, "в отношении которых мы заняли твердую позицию", которой "будем придерживаться".

На вопрос о более сексистских замечаниях Трампа, Мэй сказала, что "некоторые из комментариев Дональда Трампа в адрес женщин неприемлемы, за некоторые из них он сам извинился".

"Я думаю, самое большое заявление о роли женщин – тот факт, что я, женщина, буду там в качестве премьер-министра", - сказала Мэй.

Джереми Шапиро, бывший сотрудник Госдепартамента, сейчас директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям, сказал, что Мэй должна быть осторожной, потому что Трамп почти никогда не спорит с кем-либо при встрече.

"Тогда вы думаете, что, может быть, он не такой человек, как вы полагали, но через 48 часов он напишет в Twitter то, что разочарует вас", - сказал он.

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Тереза Мэй должна осознавать, что является просителем, говорит Шапиро, "но Трамп запутал ее в ее же внутренней политике – проблема с Фараджем, необходимость контролировать крыло ее партии, которое выступает за "брексит", и стремление организовать выход из ЕС так, чтобы остаться на посту премьер-министра".

Трамп упомянул теплые, важные отношения между президентом Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер. "Но они действительно были командой, они на самом деле работали вместе, а Трамп не выносит этого", - сказал Шапиро.

Фридланд сказал, что связь Рейгана и Тэтчер имела значение, "потому что была дополнительная свобода действий и пространство для них обоих, из-за личных отношений".

Шапиро предположил, что новый президент может расценить желание миссис Мэй встретиться с ним как признак слабости. "Трамп ни в коем случае не скажет этого при личной встрече, но позже это проявится в отношениях и в любой торговой сделке между Британией и США", которая, как он ожидает, не будет особенно благоприятной для Великобритании.

Вероятно, Трамп считает самыми сильными лидерами тех, кто не просит о ранних встречах.

Мейер, бывший посол, менее обеспокоен. "Она полностью осознает опасность, и я думаю, что она может оказаться немного железной леди в тех вопросах, о которых будет говорить", - сказал он. "Она не будет выглядеть как проситель. Но очень важно найти правильный баланс между высказыванием всех лестных фраз об особых отношениях и обсуждением важных для нас вещей".

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В четверг Тереза Мэй также обратилась к республиканцам в Филадельфии на их ежегодном собрании, которое посетил и Трамп. Позже она встретится с Трампом в Белом доме в пятницу. Потом Мэй летит в Анкару (Турция) на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам пресс-секретаря Мэй, в вопросах торговли, терроризма, миграции, безопасности, НАТО и Кипра, Турция – также "очень важный партнер".

Трамп подчеркнул свою привязанность к Великобритании и поддержку "брексита", вернув бюст Уинстона Черчилля в Овальный кабинет.

Когда Обама заменил бюст Черчилля на Мартина Лютера Кинга, это стало проблемой в Великобритании, еще до "брексита". Тогда нынешний министр иностранных дел, Борис Джонсон, утверждал, что Обама убрал бюст Черчилля, потому что он "является символом наследственной нелюбви президента с кенийскими корнями к Британской империи".

В качестве личного жеста после Рождества, Мэй отправила Трампу копию знаменитой речи Черчилля к американскому народу в канун Рождества 1941 года, спустя несколько недель после нападения Японии на Перл-Харбор, после чего Соединенные Штаты вступили в войну.

В своем письме она сказала Трампу, что "чувство", которое выразил Черчилль – "[чувство] единства и братской общности между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами – существует и сегодня, и существовало всегда".

Может быть. А, может, и нет.