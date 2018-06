Трамп выступает за расследование махинаций с голосами избирателей

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я буду просить провести серьезное расследование мошенничества с голосами избирателей, включая тех, которые зарегистрированы для голосования в двух штатах, тех, кто являются нелегалами, а также тех, кого зарегистрировали для участия в голосовании, но они уже умерли (и многие уже давно). В зависимости от результатов мы укрепим процедуры для голосования", - отметил Трамп.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....