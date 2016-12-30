"Это еще не весь ответ": Обама прокомментировал новые санкции против России
Президент США Барак Обама прокомментировал новые санкции США против России, которые Минфин официально подтвердил 29 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Обама подчеркнул, что Россия не только влияла на президентские выборы посредством санкционированных в высших эшелонах российской власти кибератак, но и осуществляла беспрецедентное давление на американских дипломатов в Москве.
"Давление осуществляли сотрудники спецслужб и полиции, а это не могло остаться без ответа", - заявил президент США.
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Кроме того, Обама пообещал, что представленный общественности пакет - еще не весь ответ России за ее деятельность: будут еще и непубличные действия, которые введут при необходимости.
Также в сообщении говорится, что в ближайшие дни в Конгрессе будет представлен доклад о влияние России на выборы в США.
Напомним, 29 декабря Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву.
Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр.
Кроме того, в список попали 6 физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Кроме того, в нем значатся программист Алексей Билан и Евгений Богачев.