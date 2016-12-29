"Обама предупреждал": США ввели санкции против России из-за хакерских атак

Санкционный список опубликован на сайте Министерства финансов США.

Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр.

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Кроме того, в список попали 6 физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Кроме того, в нем значатся программист Алексей Белан и Евгений Богачев.

Как сообщает Reuters, президент США Барак Обама заявил, что новые санкции против РФ были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений».

Как ранее сообщал УНИАН, хакерская группа, связанная с российским правительством и громкими кибератаками против демократов во время президентских выборов в США, вероятно, использовала вредоносные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии и ее целей с конца 2014 до 2016 года.