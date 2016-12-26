Власти Колумбии назвали человеческий фактор причиной катастрофы самолета с футболистами
Власти Колумбии заявили, что причиной катастрофы 29 ноября самолета с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе» стал ряд ошибок, совершенных на разных этапах подготовки полета.
Об этом сообщает Reuters.
Как заявили в национальной службе безопасности гражданской авиации, самолет упал на лесистом холме из-за того, что у него закончилось топливо.
«Технический фактр не был причиной аварии. На все повлияли ошибки людей, а также менеджмент авиакомпании и организация плана полета властями Боливии», — заявил глава службы Фредди Бонилья. Он добавил, что в плане полета были указаны «неприемлемые» условия.
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Так, пилот самолета Мигель Кирога, который также является совладельцем компании-перевозчика, не совершил дозаправку во время перелета. Также, он сообщил диспетчерам об отказе двигателей из-за нехватки топлива лишь в последний момент.
Помимо нехватки топлива в ходе расследования стало известно, что полет проходил на высоте, превышающей максимально разрешенную для данного самолета, а его перегруз составил почти 400 килограммов.
Напомним, 29 ноября пассажирский самолет BAE Avro RJ85 разбился при заходе на посадку недалеко от аэропорта города Медельин на северо-западе Колумбии. Авиалайнер выполнял чартерный рейс из Сан-Паулу. Футбольная команда «Шапекоэнсе» летела на один из двух финальных мачтей Кубка Южной Америки.
В авиакатастрофе выжили только шесть человек, в том числе три футболиста - вратарь и двое защитников. Погиб 71 человек.