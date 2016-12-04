В Бразилии простились с погибшими в авиакатастрофе футболистами (фоторепортаж)

Как сообщает Euronews, церемония прошла с участием президента страны Мишела Темера на домашнем стадионе команды в городке Шапеко, что на юге Бразилии.

Президент Темер сказал, что капли дождя, который длился в течение торжества, были «слезами Святого Петра».

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Как сообщал УНИАН, 29 ноября пассажирский самолет BAE Avro RJ85 с 72 пассажирами и девятью членами экипажа на борту разбился при заходе на посадку недалеко от аэропорта города Медельин на северо-западе Колумбии. Погиб 71 человек. 6 человек выжили, из них 3 футболиста.

Команда «Шапекоэнсе» направлялась на первую в своей истории финальную игру Кубка Южной Америки, где должна была сыграть с местным клубом «Атлетико Насьональ».