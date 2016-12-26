В Молдове развернулась "битва"за флаг ЕС: депутаты почувствовали холод из Брюсселя, у Додона ждут тепла из Москвы

Об этом информирует портал Newsmaker.md.

Снятие флага депутаты назвали антиконституционным и незаконным. По их мнению, это может привести к охлаждению отношений Кишинева и Брюсселя. Попытку водрузить полотнище предприняли парламентарии Ион Апостол, Валериан Бежан и Штефан Влас.

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Пресс-секретарь президента Ион Чебан отметил, что новый флаг был быстро снят с резиденции Игоря Додона. «Президент - гарант Конституции, соблюдения законодательства и руководствуется только законом. В этом случае важны положения закона о государственном флаге страны и решения правительства. С сегодняшнего дня на здании будет только символика Республики Молдавия», - подчеркнул представитель главы государства.

Ранее в этот же день со здания резиденции нового президента Молдавии Игоря Додона сняли флаг Европейского Союза.

23 декабря прошла церемония инаугурации нового главы государства. Додон призвал к единству в стране и обязался сохранять нейтралитет Молдовы. Он заявил, что в ближайших планах в качестве президента – визит в Москву, а затем в Брюссель.