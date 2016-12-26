Новый президент Молдовы, пообещавший народу нейтралитет, снял флаг ЕС и собирается в Москву (фото)

Об этом сообщает «Комсомольская правда в Молдове».

Читайте такжеИзбранный президентом Молдовы Додон заявил, что реализация соглашения об ассоциации с ЕС будет продолжена

23 декабря прошла церемония инаугурации нового главы государства. Додон призвал к единству в стране и обязался сохранять нейтралитет Молдовы.

Он заявил, что в ближайших планах в качестве президента – визит в Москву, а затем в Брюссель.