Новый президент Молдовы, пообещавший народу нейтралитет, снял флаг ЕС и собирается в Москву (фото)

15:27, 26 декабря 2016
Мир
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Со здания резиденции нового президента Молдавии Игоря Додона сняли флаг Европейского Союза. 

REUTERS

Об этом сообщает «Комсомольская правда в Молдове».

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23 декабря прошла церемония инаугурации нового главы государства. Додон призвал к единству в стране и обязался сохранять нейтралитет Молдовы.

Он заявил, что в ближайших планах в качестве президента – визит в Москву, а затем в Брюссель.

Владимир Попов

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Теги: #Евросоюз#Додон#Молдова