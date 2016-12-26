Новый президент Молдовы, пообещавший народу нейтралитет, снял флаг ЕС и собирается в Москву (фото)
15:27, 26 декабря 2016Мир
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Со здания резиденции нового президента Молдавии Игоря Додона сняли флаг Европейского Союза.
Додон / REUTERS
Об этом сообщает «Комсомольская правда в Молдове».
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23 декабря прошла церемония инаугурации нового главы государства. Додон призвал к единству в стране и обязался сохранять нейтралитет Молдовы.
Он заявил, что в ближайших планах в качестве президента – визит в Москву, а затем в Брюссель.
Фото: Владимир Попов
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