В Европарламенте вспомнили холодную войну и призвали помешать России разрабатывать оружие

Об этом сообщает Die Welt.

"Мы должны продолжать давить на Россию экономическими санкциями", - заявил Брок.

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В частности, он призвал к внедрению технологических санкций, которые помешали бы разработке оружия – "так, как мы делали во время холодной войны".

Политик обвинил Кремль в бомбардировках Алеппо и отметил, что населению города могла бы помочь лишь отправка наземных подразделений. Однако, по словам Брока, Германия не готова отправить туда своих солдат.

Как сообщал УНИАН, СМИ узнали, что правительство Германии рассматривает возможность введения новых санкций Евросоюза против России в ответ на действия последней в Сирии.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает несправедливым введение санкций против РФ из-за Украины и возможное их введение из-за Сирии. Страны Запада и сирийская оппозиция неоднократно обвиняли Россию в том, что ее самолеты атакуют в Сирии не позиции террористов, а противников президента страны Башара Асада.