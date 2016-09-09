Neue Zürcher Zeitung: Лукашенко смеется последним

В статье Даниэля Вехлина под названием "Лукашенко смеется последним", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung, пишется о том, что Беларусь у цели. Страна стала "полноценным и уважаемым членом мирового сообщества". По крайней мере, так считает президент Александр Лукашенко. В своей речи по случаю Дня независимости он отметил, что Беларусь вступила в активный диалог с ЕС и США. Но без колкостей не обошлось. Иногда Запад все же будет использовать устаревшие методы, то есть санкции, политическое давление на внутренние дела суверенного государства. Поэтому, чтобы выжить, особенно важно иметь таких влиятельных друзей, как Россия, Китай и Индия, сказал автократ.

Политическое пресмыкательство

Каким бы спорным не было заявление Лукашенко, оно хорошо иллюстрирует балансирование Беларуси между Востоком и Западом. С основным партнером, Россией, Беларусь связана союзом государств и Евразийским экономическим союзом. В соседней стране Москва расположила свои военные объекты, а взамен предоставляет Минску миллиардные кредиты и энергетические поставки по заниженным ценам. Но ревизионистская политика Кремля в Восточной Европе и экономическая зависимость вызвали опасения Беларуси. Обе страны пытаются преодолеть экономический кризис. Их двусторонняя внешняя торговля существенно сократилась. Согласно прогнозам, "плановая" экономика Беларуси в 2016 году сократится на 3%, инфляция находится на высоком уровне, сроки погашения миллиардных кредитов от иностранных доноров наступают в этом году.

В первую очередь из-за этой опасной ситуации Минск ищет новые возможности для сотрудничества и осторожного сближения с Западом. Год назад, в августе, Лукашенко (пребывающий у власти с 1994 года) выпустил на свободу политзаключенных и воздержался от подавления оппозиции на выборах, проведенных специально для него. После этого ЕС сделал шаг навстречу Минску и на четыре месяца отменил санкции, которые ввели Брюссель и Соединенные Штаты после жестокого подавления антиправительственных демонстраций во время сфальсифицированных президентских выборов в 2010 году. В феврале было приостановлено действие всего режима санкций, кроме запретов на въезд в отношении четырех лиц и эмбарго на поставки оружия.

Но такие шаги были предприняты вовсе не из-за радикального улучшения внутриполитической ситуации. Белорусский режим просто несколько ослабил давление на инакомыслящих. У оппозиции нет единства, например, инициатива "Говори правду", отвергает экс-кандидата в президенты Татьяну Короткевич. Огромным удивлением стал бы выбор даже одного оппозиционера в парламент. Тем не менее, строгие законы по-прежнему направлены на антиправительственные партии. НПО и независимые СМИ подвергаются преследованиям. Бывших политических заключенных не реабилитируют. Обеспечение правопорядка и свобода слова находятся на низком уровне, кроме того, в Минске сохраняется смертная казнь.

Посредничество как акт балансировки

Лукашенко пользуется тем, что на фоне российской агрессии в отношении Украины, европейцы заинтересованы в стабильной и более независимой от Москвы Беларуси. Особенно явно это демонстрируют Польша или страны Балтии, которые настаивают на нормализации отношений. Размышления о политике безопасности более ценные, чем продолжение довольно бесполезной политики санкций. Видимо, отвергнутая белорусская оппозиция придерживается иного мнения и обвиняет Брюссель в политическом пресмыкательстве, которое ведет к легитимизации авторитарного режима Лукашенко.

Положительно на Беларусь также влияет ее роль принимающей стороны на Минских переговорах по урегулированию конфликта в Украине, где Лукашенко выступает посредником. Растет количество международных политических и экономических контактов с Минском, утверждаются партнерские программы, возобновляются дипломатические миссии. После отмены санкций, ЕС пересматривает свою политику в отношении соседей, а также возможность предоставления кредитов от Европейского инвестиционного банка. Поэтому Беларусь должна постараться, чтобы опрометчиво не уничтожить эти перспективы. Компромисс возможен там, где он не затронет структуру власти.

Избежать оскорблений

Но Брюссель не должен питать иллюзий. Хотя Минск все чаще критикует внешнюю политику Москвы, и спорит с россиянами о ценах на газ или о размещении дополнительных солдат, Беларусь все же хорошо осознает пределы своих возможностей. Минск не стремится к соглашению об ассоциации с ЕС. Лукашенко точно знает, насколько можно осуществить сближение с Западом, чтобы Кремль не считал это разрывом. Мало что можно сказать о новой политике и о намерении Лукашенко предоставить больше демократии 9,6 миллионам граждан. Все действующие лица в отношениях с Беларусью должны знать, что нынешний прогресс Минска обусловлен не общими ценностями, а экономическими и финансовыми трудностями.