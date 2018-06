В Нью-Йорке на Пасху сгорел собор Сербской православной церкви (фото, видео)

О пожаре, в частности, сообщала сама церковь на своей странице в Facebook.

При этом ранее в воскресенье церковь опубликовала фоторепортаж о праздновании Пасхи. Как сообщает NBC New York, его посетило около 700 прихожан.

Пожар же возник около 19 часов по местному времени, когда в здании уже никого не было.

Сообщается, что сторож церкви, заметив огонь, попробовал пробраться внутрь, но был вынужден вернуться, надышавшись при этом угарным газом. Других, более серьезных пострадавших нет.

Судя по фотографиям и видео в сети, собор сгорел полностью. Около 21:30 по местному времени (4:30 по Киеву) пожар удалось потушить. В результате пожара рухнула крыша здания, остались только стены.

Собор святого Савы относится к Восточноамериканской епархии Сербской православной церкви, также известен как Троицкая церковь. Здание построено в стиле английской готики в 1850 году и изначально было протестантским храмом. В 1942 оно было продано, и в 1944 году переосвящено в качестве православной церкви.

Sad news - One of historical New York City edifices, St. Sava's Serbian Orthodox church engulfed in massive fire pic.twitter.com/YxOPZMMihY — Sava Janjic (@SavaJanjic) May 2, 2016

Manhattan *3 Alarm Fire* West 25 St & Broadway, Watch FOOTAGE @FDNY Battling MASSIVE FIRE #NYC 140+ Firefighters o/s pic.twitter.com/9DKU9FmvdZ — NYS Hock (@911fb) May 1, 2016

Flames shooting from Cathedral of St. Sava on 25th in #NewYork. No word on injuries. pic.twitter.com/pGJRhrLbWO — Bob Redell (@BobNBC) May 1, 2016