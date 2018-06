В Шанхае открылся первый ресторан Hello Kitty (фоторепортаж)

Как сообщает China Daily, ресторан расположен в крупном торговом центре Наньцзин Дун Лю и занимает целых два этажа. На первом этаже посетители могут купить официальную продукцию бренда, которая доставляется сюда напрямую из Японии, родины Hello Kitty. На втором этаже, гости могут заказать тематическую еду с символикой Hello Kitty. Так, фирменная "кошачья" мордочка украшает кофе, пончики и даже бифштексы.

Отметим, маленькая белая кошечка Hello Kitty является персонажем японской поп-культуры, придуманным компанией Sanrio в 1974 году. Торговая марка Hello Kitty, зарегистрированная в 1976 году, используется в качестве бренда для многих продуктов, а также стала главным героем одноименного аниме сериала. Игрушки Hello Kitty популярные не только в Японии, но и во всем мире.

Также в разных городах планеты работают тематические рестораны Hello Kitty, первый из которых был открыт в 2008 году на Тайване.

