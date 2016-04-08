Ощущение сказки: Reuters показал роскошные отели для футбольных сборных на Евро-2016 (фоторепортаж)

14:03, 08 апреля 2016
Мир
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Агентство Reuters показало, в каких отелях будут проживать сильнейшие футболисты Европы во время подготовки и проведения Чемпионата Европы, который пройдет в июне-июле 2016 года во Франции.

REUTERS

Роскошь французских отелей порой поражает сознание, создавая ощущение сказки.

Побывать в отелях, особенно в тех, в которых будут проживать футбольные сборные Швеции, Германии, Исландии, Чехии, наверняка хотел бы каждый.

Отметим, Чемпионат Европы по футболу пройдет с 10 июня по 10 июля 2016 года во Франции. Матчи чемпионата будут проводиться на 10 стадионах страны, в том числе в Париже, Ницце, Марселе, Бордо и других городах.

В 2016 году на Евро впервые сыграют 24 сильнейшие европейские команды, тогда как до этого в финале чемпионата состязались 16 команд.

Сыграет на чемпионате и сборная Украины, которая сумела отвоевать путевку на Евро уже в стыковых матчах.

На Евро украинская команда попала в группу С, где сыграет со сборными Польши, Северной Ирландии и Германии, выигравшей Чемпионат мира 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в свою очередь президент Франции Франсуа Олланд пообещал, что республика обеспечит максимальную безопасность всем болельщикам, решившим посетить страну во время проведения Чемпионата Европы по футболу, несмотря на серьезно возросшую угрозу терактов в европейских странах в последнее время.

Отель сборной Украины
Отель сборной Украины /  © REUTERS
Отель сборной Украины
Отель сборной Украины /  © REUTERS
Отель сборной Албании
Отель сборной Албании /  © REUTERS
Отель сборной Австрии
Отель сборной Австрии /  © REUTERS
Отель сборной Австрии
Отель сборной Австрии /  © REUTERS
Отель сборной Бельгии
Отель сборной Бельгии /  © REUTERS
Отель сборной Бельгии
Отель сборной Бельгии /  © REUTERS
Отель сборной Чехии
Отель сборной Чехии /  © REUTERS
Отель сборной Чехии
Отель сборной Чехии /  © REUTERS
Отель сборной Чехии
Отель сборной Чехии /  © REUTERS
Отель сборной Англии
Отель сборной Англии /  © REUTERS
Отель сборной Германии
Отель сборной Германии /  © REUTERS
Отель сборной Германии
Отель сборной Германии /  © REUTERS
Отель сборной Германии
Отель сборной Германии /  © REUTERS
Отель сборной Германии
Отель сборной Германии /  © REUTERS
Отель сборной Исландии
Отель сборной Исландии /  © REUTERS
Отель сборной Исландии
Отель сборной Исландии /  © REUTERS
Отель сборной Исландии
Отель сборной Исландии /  © REUTERS
Отель сборной Италии
Отель сборной Италии /  © REUTERS
Отель сборной Италии
Отель сборной Италии /  © REUTERS
Отель сборной Польши
Отель сборной Польши /  © REUTERS
Отель сборной Словакии
Отель сборной Словакии /  © REUTERS
Отель сборной Словакии
Отель сборной Словакии /  © REUTERS
Отель сборной Испании
Отель сборной Испании /  © REUTERS
Отель сборной Швеции
Отель сборной Швеции /  © REUTERS
Отель сборной Швеции
Отель сборной Швеции /  © REUTERS
Отель сборной Швеции
Отель сборной Швеции /  © REUTERS
Отель сборной Швеции
Отель сборной Швеции /  © REUTERS
Отель сборной Швеции
Отель сборной Швеции /  © REUTERS
Отель сборной Швейцарии
Отель сборной Швейцарии /  © REUTERS
Отель сборной Швейцарии
Отель сборной Швейцарии /  © REUTERS
Отель сборной Уэльса
Отель сборной Уэльса /  © REUTERS
Отель сборной Уэльса
Отель сборной Уэльса /  © REUTERS
Отель сборной Уэльса
Отель сборной Уэльса /  © REUTERS
Отель сборной Уэльса
Отель сборной Уэльса /  © REUTERS

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