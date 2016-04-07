ЕС может ввести визы для американцев и канадцев - Reuters

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в ЕС, Европейская комиссия будет обсуждать этот вопрос на заседании в следующий вторник в связи с тем, что США и Канада отказываются отменять визы для граждан некоторых государств-членов Евросоюза.

В частности, Вашингтон и Оттава требуют визы от граждан Румынии и Болгарии, которые вошли в ЕС в 2007 году. Также США исключает из схемы безвизового режима, предложенной другим гражданам ЕС, Хорватию, Кипр и Польшу.

Издание подчеркивает, что обсуждение пройдет всего за неделю до того, как президент США Барак Обама посетит Европу с визитом, который будет включать в себя обсуждение соглашения о свободной торговле.

"Политические дебаты и решения, очевидно, необходимы по такому важному вопросу. Но существует реальная опасность, что ЕС будет двигаться в сторону виз для них (США и Канады – ред.)", - сообщил источник в ЕС.

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Также отмечается, что торговые переговоры между Брюсселем и Вашингтоном достигли сейчас критической точки, так как обе стороны полагают, что данное трансатлантическое соглашение имеет больше шансов на прохождение, прежде чем президент США Барак Обама покинет свой пост в январе 2017 года.

Как ранее сообщал УНИАН, ЕС и США заключили новое соглашение о защите данных, передаваемых через Атлантику.