ЕС и США заключили новое соглашение по обмену данными

Об этом сообщил еврокомиссар Андрус Ансип, который отвечает за цифровой рынок, передает Deutsche Welle.

Предыдущие правила организации цифровых потоков - так называемая "Безопасная гавань" (Safe Harbor) - между ЕС и США были отменены в прошлом году решением Европейского суда.

"Прощай, "Безопасная гавань"!", - написала в микроблоге Twitter еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. Одной из причин прекращения действия соглашения Safe Harbor стали, в частности, данные о несанкционированном доступе американской разведки к данным пользователей.

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"Эта схема трансатлантического обмена данными защищает основные права европейцев и гарантирует юридическую уверенность бизнеса", - прокомментировал агентству dpa близкий к переговорам источник. По его информации, новое соглашение соответствует требованиям Европейского суда - по ней США впервые обязались предоставлять силовикам доступ к данным пользователей только по четким правилам с "механизмами надзора".

Новая сделка еще требует одобрения странами-членами ЕС. Ожидается, что новое соглашение заставит компании придерживаться правил защиты данных, за чем будет следить министерство торговли США. Нарушителей ждут санкции и лишение доступа к механизмам обмена данными.