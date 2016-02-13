Россия в Мюнхене заявила о новой "холодной войне" с НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Остается недружественной и закрытой по нашей оценке политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились во времена новой «холодной войны». Чуть ли не ежедневно нас объявляют самой страшной угрозой то для НАТО в целом, то отдельно для Европы, то для Америки и других стран. Снимают пугающие фильмы, в которых русские начинают ядерную войну. Я иногда думаю: мы в 2016-м сегодня или в 1962?» - сказал Медведев.

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Он сообщил, что перед поездкой на конференцию встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы обсуждали его выступление здесь, в Мюнхене, в 2007 году. Тогда он говорил, что идеологические стереотипы, двойные стандарты в международных отношениях не помогают снизить напряженность в международных отношениях, а только усиливают ее, а у мирового сообщества остается все меньше возможностей для принятия значимых политических решений», - отметил он.

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По его словам, картина сегодня даже более серьезная. Развитие событий с 2007 года оказалось куда драматичнее.

«Единой большой Европы как не было, так и нет, наши экономики, все экономики растут очень слабо. Обострились конфликты в странах Ближнего Востока и Северной Африки, наступил миграционный коллапс», - сказал он.

Он назвал отношения Евросоюза и России испорчеными, а российское вторжение в Украину назвал «гражданской войной».