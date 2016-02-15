Под авиаудары в Сирии попали две больницы, есть погибшие

В частности, в провинции Идлиб удар был нанесен по больнице, работавшей при поддержке международной организации "Врачи без границ", передает Би-би-си. По данным организации, после ракетного удара неизвестна судьба как минимум восьми сотрудников больницы. При этом "Врачи без границ" затруднились определить, чья авиация ответственна за обстрел медицинского учреждения.

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В свою очередь базирующаяся в Лондоне организация "Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека" утверждает, что в результате удара погибли не менее девяти человек, а удары были нанесены российской авиацией.

Комментариев с российской стороны пока не поступало.

Кроме того, обстрелу подверглась больница в городе Аазаз, погибли по меньшей мере 10 человек. Турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу также обвинил в этом Россию.